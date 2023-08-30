Двух футболистов «Урала» вызвали в сборную России

Два игрока футбольного клуба «Урал» вратарь Илья Помазун и полузащитник Александр Юшин вызваны в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
«Тренерский штаб национальной команды России во главе с [главным тренером] Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 49 футболистов», — сообщается на сайте. В список вошли Илья Помазун и Александр Юшин.
Сборы команды пройдут в Новогорске с 4 по 12 сентября. Расписание товарищеских матчей на данный момент неизвестно, о них объявят дополнительно.
Ранее в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор попадал Андрей Егорычев, но в окончательном составе команды его нет. ФК «Урал» 12 августа обыграл московский «Спартак» и по итогам четырех туров Российской премьер-лиги был на первом месте.
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