Двух футболистов «Урала» вызвали в сборную России

30 августа 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

В состав сборной России попали игроки «Урала» Илья Помазун и Александр Юшин Фото: Московец Илья © URA.RU Два игрока футбольного клуба «Урал» вратарь Илья Помазун и полузащитник Александр Юшин вызваны в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. «Тренерский штаб национальной команды России во главе с [главным тренером] Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 49 футболистов», — сообщается на сайте. В список вошли Илья Помазун и Александр Юшин. Сборы команды пройдут в Новогорске с 4 по 12 сентября. Расписание товарищеских матчей на данный момент неизвестно, о них объявят дополнительно. Ранее в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор попадал Андрей Егорычев, но в окончательном составе команды его нет. ФК «Урал» 12 августа обыграл московский «Спартак» и по итогам четырех туров Российской премьер-лиги был на первом месте.

Два игрока футбольного клуба «Урал» вратарь Илья Помазун и полузащитник Александр Юшин вызваны в состав сборной России на учебно-тренировочный сбор в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. «Тренерский штаб национальной команды России во главе с [главным тренером] Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в списке 49 футболистов», — сообщается на сайте. В список вошли Илья Помазун и Александр Юшин. Сборы команды пройдут в Новогорске с 4 по 12 сентября. Расписание товарищеских матчей на данный момент неизвестно, о них объявят дополнительно. Ранее в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор попадал Андрей Егорычев, но в окончательном составе команды его нет. ФК «Урал» 12 августа обыграл московский «Спартак» и по итогам четырех туров Российской премьер-лиги был на первом месте.