Курганские пожарные спасли черного кота по кличке Митька из горящего дома. Фото

31 августа 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Кот спрятался под диваном и мяукал (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кургане пожарные спасли из огня черного кота по кличке Митька. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Во время тушения пожарные случайно увидели испуганное животное. Кот сливался с копотью, так как у него шерсть черного окраса. Пушистик от страха забился под диван и жалобно мяукал о помощи, вытаращив глаза. Митьку вынесли на свежий воздух, где передали хозяевам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее пожарные спасли из огня собаку по кличке Чап. Он сидел на веранде, забившись в угол. Кота Митьку спасли из горящего дома Telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official/10969

В Кургане пожарные спасли из огня черного кота по кличке Митька. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Во время тушения пожарные случайно увидели испуганное животное. Кот сливался с копотью, так как у него шерсть черного окраса. Пушистик от страха забился под диван и жалобно мяукал о помощи, вытаращив глаза. Митьку вынесли на свежий воздух, где передали хозяевам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее пожарные спасли из огня собаку по кличке Чап. Он сидел на веранде, забившись в угол.