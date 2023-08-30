30 августа 2023

Курганские пожарные спасли черного кота по кличке Митька из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Кот спрятался под диваном и мяукал (архивное фото) Фото:

В Кургане пожарные спасли из огня черного кота по кличке Митька. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Во время тушения пожарные случайно увидели испуганное животное. Кот сливался с копотью, так как у него шерсть черного окраса. Пушистик от страха забился под диван и жалобно мяукал о помощи, вытаращив глаза. Митьку вынесли на свежий воздух, где передали хозяевам», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее пожарные спасли из огня собаку по кличке Чап. Он сидел на веранде, забившись в угол.

Кота Митьку спасли из горящего дома
Кота Митьку спасли из горящего дома

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В Кургане пожарные спасли из огня черного кота по кличке Митька. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «Во время тушения пожарные случайно увидели испуганное животное. Кот сливался с копотью, так как у него шерсть черного окраса. Пушистик от страха забился под диван и жалобно мяукал о помощи, вытаращив глаза. Митьку вынесли на свежий воздух, где передали хозяевам», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее пожарные спасли из огня собаку по кличке Чап. Он сидел на веранде, забившись в угол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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