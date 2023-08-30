Кот спрятался под диваном и мяукал (архивное фото)
В Кургане пожарные спасли из огня черного кота по кличке Митька. Пожар произошел на площади 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Во время тушения пожарные случайно увидели испуганное животное. Кот сливался с копотью, так как у него шерсть черного окраса. Пушистик от страха забился под диван и жалобно мяукал о помощи, вытаращив глаза. Митьку вынесли на свежий воздух, где передали хозяевам», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Ранее пожарные спасли из огня собаку по кличке Чап. Он сидел на веранде, забившись в угол.
Кота Митьку спасли из горящего дома
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