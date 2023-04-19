Пожарные спасли из огня собаку пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) пожарные спасли из огня собаку по кличке Чап. Пожар произошел в бревенчатом доме, принадлежащем пенсионерам. Об этом сообщается в группе регионального ГУ МЧС в соцсети «ВКонтакте».

«Чап сидел и дрожал в едком дыму, забившись в угол веранды. Я обнаружил его, проводя разведку. Еще бы пара минут, и его было не спасти. Аккуратно взял его на руки, пекинес не проронил ни звука, не пытался вырваться. Вынес его на свежий воздух», — рассказал историю спасения начальник пожарно-спасательной части №10, капитан Сергей Саркисов.

Возгорание произошло в бревенчатом доме по улице Первомайской в Шадринске. Причиной пожара стало замыкание электропроводки на веранде. Прибывшие на место сотрудники МЧС в течение получаса ликвидировали пожар на площади 120 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Всего, по данным МЧС, в ликвидации пожара было задействовано 20 человек спасателей и пять единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что курганские пожарные спасли из огня кота по кличке Уголь. Также сообщалось, что спасатели вынесли из пожара кошку, собаку и морскую свинку.