30 августа 2023

Пермский музей современного искусства отложил открытие в новом здании

В Перми музей PERMM откроется на новом месте 21 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
В нынешнем здании музей прекратит работу уже 1 сентября Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM откроется в новом здании на ул. Крисанова, 4 только 21 октября. Ранее начало работы планировалось на 15 сентября, но сроки пришлось перенести сообщила директор музея Наиля Аллахвердиева.

«Решили немного сдвинуть открытие, чтобы лучше подготовиться. Там невероятное пространство, потому что это современная архитектура, современное техническое сооружение», — рассказала Аллахвердиева в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по 59.ru). URA.RU директор музея подтвердила информацию.

Ранее URA.RU рассказывало, что музей современного искусства PERMM работает в здании на бульваре Гагарина до 1 сентября. Открыться в новой локации музейщики хотели 15 сентября.

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Пермский музей современного искусства PERMM откроется в новом здании на ул. Крисанова, 4 только 21 октября. Ранее начало работы планировалось на 15 сентября, но сроки пришлось перенести сообщила директор музея Наиля Аллахвердиева. «Решили немного сдвинуть открытие, чтобы лучше подготовиться. Там невероятное пространство, потому что это современная архитектура, современное техническое сооружение», — рассказала Аллахвердиева в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по 59.ru). URA.RU директор музея подтвердила информацию. Ранее URA.RU рассказывало, что музей современного искусства PERMM работает в здании на бульваре Гагарина до 1 сентября. Открыться в новой локации музейщики хотели 15 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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