В Перми музей современного искусства переезжает с бульвара Гагарина

29 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В здание на бульваре Гагарина можно успеть попасть до 1 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский музей современного искусства PERMM работает в здании на бульваре Гагарина последние дни. Возможность увидеть экспозицию у зрителей есть до пятницы, 1 сентября. «PERMM завершает работу в здании на бульваре Гагарина. До 1 сентября ждем вас в музее, чтобы увидеть большую выставку 16 уральских художников „Дикое счастье“, занявшую все три этажа экспозиции», — сообщается в соцсетях музея. 2 сентября PERMM подведет итоги проекта «Придумай Пермь» — большой программы музея к 300-летию города. Участники 10 арт-резиденций, которые проходили в течение года, приедут в Пермь, чтобы представить свои работы на финальном фестивальном шествии. Музей продолжит работу с 15 сентября в новом здании по улице Крисанова, 4, которое сейчас готовят. О переезде на новую площадку стало известно в конце января. Помещение на бульваре Гагарина, где многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.

Пермский музей современного искусства PERMM работает в здании на бульваре Гагарина последние дни. Возможность увидеть экспозицию у зрителей есть до пятницы, 1 сентября. «PERMM завершает работу в здании на бульваре Гагарина. До 1 сентября ждем вас в музее, чтобы увидеть большую выставку 16 уральских художников „Дикое счастье“, занявшую все три этажа экспозиции», — сообщается в соцсетях музея. 2 сентября PERMM подведет итоги проекта «Придумай Пермь» — большой программы музея к 300-летию города. Участники 10 арт-резиденций, которые проходили в течение года, приедут в Пермь, чтобы представить свои работы на финальном фестивальном шествии. Музей продолжит работу с 15 сентября в новом здании по улице Крисанова, 4, которое сейчас готовят. О переезде на новую площадку стало известно в конце января. Помещение на бульваре Гагарина, где многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.