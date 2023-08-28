28 августа 2023

В Перми музей современного искусства переезжает с бульвара Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, музей permm, музей современного искусства
В здание на бульваре Гагарина можно успеть попасть до 1 сентября Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM работает в здании на бульваре Гагарина последние дни. Возможность увидеть экспозицию у зрителей есть до пятницы, 1 сентября.

«PERMM завершает работу в здании на бульваре Гагарина. До 1 сентября ждем вас в музее, чтобы увидеть большую выставку 16 уральских художников „Дикое счастье“, занявшую все три этажа экспозиции», — сообщается в соцсетях музея.

2 сентября PERMM подведет итоги проекта «Придумай Пермь» — большой программы музея к 300-летию города. Участники 10 арт-резиденций, которые проходили в течение года, приедут в Пермь, чтобы представить свои работы на финальном фестивальном шествии.

Музей продолжит работу с 15 сентября в новом здании по улице Крисанова, 4, которое сейчас готовят. О переезде на новую площадку стало известно в конце января. Помещение на бульваре Гагарина, где многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.

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Пермский музей современного искусства PERMM работает в здании на бульваре Гагарина последние дни. Возможность увидеть экспозицию у зрителей есть до пятницы, 1 сентября. «PERMM завершает работу в здании на бульваре Гагарина. До 1 сентября ждем вас в музее, чтобы увидеть большую выставку 16 уральских художников „Дикое счастье“, занявшую все три этажа экспозиции», — сообщается в соцсетях музея. 2 сентября PERMM подведет итоги проекта «Придумай Пермь» — большой программы музея к 300-летию города. Участники 10 арт-резиденций, которые проходили в течение года, приедут в Пермь, чтобы представить свои работы на финальном фестивальном шествии. Музей продолжит работу с 15 сентября в новом здании по улице Крисанова, 4, которое сейчас готовят. О переезде на новую площадку стало известно в конце января. Помещение на бульваре Гагарина, где многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому миллиардеру Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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