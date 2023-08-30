Самолет Utair из ХМАО вынужденно сел на запасном аэродроме в Москве

Сургутский борт Utair вынужденно сел в Шереметьево Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет авиакомпании Utair, направлявший из Сургута в московский аэропорт Внуково, приземлился на запасном аэродроме в Шереметьево. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров на условиях анонимности.

«Вместо Внуково нас посадили в Шереметьево. Внуково закрыли из-за дрона. Шереметьево загружен, долго садились, около часа ждали трап и автобусы. Люди нервничают, теперь очередной квест — получить багаж», — сообщил пассажир.

По словам собеседника агентства, людей продержали в самолете больше часа. «У многих пассажиров были стыковочные рейсы в южном направлении, они на них опоздали. В Шереметьево дали возможность выйти тем пассажирам, кто хочет. Остальные долетят до Внуково после дозаправки, это примерно 20% всех пассажиров», — уточнил информатор.

В справочной аэропорта Шереметьево подтвердили, что борт Utair UT254 из Сургута совершил посадку у них. На табло расписаний аэропорта Внуково указано время прибытия сургутского рейса. Он должен совершить посадку ориентировочно в 11 часов по московскому времени. Рейс вылетел из Сургута в 5.30 утра по местному времени.

В пресс-службу Utair направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что подмосковное ПВО сбило летевший над Воскресенским районом беспилотник. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших и разрушений в ходе падения дрона нет.