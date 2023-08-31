Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к югу Москвы

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Российская ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин Фото:

В Воскресенском районе Подмосковья был уничтожен беспилотник, направлявшийся к югу Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — написал Сергей Собянин у себя в Telegram. По его словам, пострадавших и разрушений при крушении БПЛА нет. Сейчас на месте падения дрона работают экстренные службы.

Обновлено в 8:00 по московскому времени:

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение беспилотника в Подмосковье. По данным ведомства, был сбит БПЛА самолетного типа.

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В Воскресенском районе Подмосковья был уничтожен беспилотник, направлявшийся к югу Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — написал Сергей Собянин у себя в Telegram. По его словам, пострадавших и разрушений при крушении БПЛА нет. Сейчас на месте падения дрона работают экстренные службы. Обновлено в 8:00 по московскому времени: В Минобороны РФ подтвердили уничтожение беспилотника в Подмосковье. По данным ведомства, был сбит БПЛА самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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