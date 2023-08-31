Собянин: ПВО сбила беспилотник на подлете к югу Москвы

31 августа 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Российская ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве, сообщил Сергей Собянин Фото: Министерство обороны Великобритании В Воскресенском районе Подмосковья был уничтожен беспилотник, направлявшийся к югу Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — написал Сергей Собянин у себя в Telegram. По его словам, пострадавших и разрушений при крушении БПЛА нет. Сейчас на месте падения дрона работают экстренные службы. Обновлено в 8:00 по московскому времени: В Минобороны РФ подтвердили уничтожение беспилотника в Подмосковье. По данным ведомства, был сбит БПЛА самолетного типа.

В Воскресенском районе Подмосковья был уничтожен беспилотник, направлявшийся к югу Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — написал Сергей Собянин у себя в Telegram. По его словам, пострадавших и разрушений при крушении БПЛА нет. Сейчас на месте падения дрона работают экстренные службы. Обновлено в 8:00 по московскому времени: В Минобороны РФ подтвердили уничтожение беспилотника в Подмосковье. По данным ведомства, был сбит БПЛА самолетного типа.