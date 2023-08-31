Лукашенко назвал условие для вывода ЧВК «Вагнер» из Беларуси

Лукашенко: требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Беларуси необоснованны
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко раскритиковал требование вывести ЧВК «Вагнер» из Беларуси Фото:

Беларусь готова будет вывести бойцов ЧВК «Вагнер» со своей территории, когда в странах Балтии не будет иностранных военнослужащих. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, назвав требования о выводе войск необоснованными.

«Ответ простой: [для вывода ЧВК „Вагнер“] ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает издание «Белта».

По словам белорусского лидера, от Минска требуют немедленного вывода бойцов «Вагнера» в то время, как балтийские государства сами стягивают войска к границе с республикой. Лукашенко назвал все эти требования глупыми и необоснованными.

После того как бойцы ЧВК «Вагнер» передислоцировались в Беларусь, Польша, Латвия и Литва начали усиливать свои границы. Позже польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил о готовности Варшавы полностью закрыть границы. Спустя время, страны Балтии потребовали Лукашенко выдворить бойцов частной компании с территории республики, передает RT.

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Беларусь готова будет вывести бойцов ЧВК «Вагнер» со своей территории, когда в странах Балтии не будет иностранных военнослужащих. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, назвав требования о выводе войск необоснованными. «Ответ простой: [для вывода ЧВК „Вагнер“] ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает издание «Белта». По словам белорусского лидера, от Минска требуют немедленного вывода бойцов «Вагнера» в то время, как балтийские государства сами стягивают войска к границе с республикой. Лукашенко назвал все эти требования глупыми и необоснованными. После того как бойцы ЧВК «Вагнер» передислоцировались в Беларусь, Польша, Латвия и Литва начали усиливать свои границы. Позже польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил о готовности Варшавы полностью закрыть границы. Спустя время, страны Балтии потребовали Лукашенко выдворить бойцов частной компании с территории республики, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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