Лукашенко назвал условие для вывода ЧВК «Вагнер» из Беларуси

Лукашенко: требования о выводе ЧВК «Вагнер» из Беларуси необоснованны

31 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко раскритиковал требование вывести ЧВК «Вагнер» из Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU Беларусь готова будет вывести бойцов ЧВК «Вагнер» со своей территории, когда в странах Балтии не будет иностранных военнослужащих. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, назвав требования о выводе войск необоснованными. «Ответ простой: [для вывода ЧВК „Вагнер“] ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает издание «Белта». По словам белорусского лидера, от Минска требуют немедленного вывода бойцов «Вагнера» в то время, как балтийские государства сами стягивают войска к границе с республикой. Лукашенко назвал все эти требования глупыми и необоснованными. После того как бойцы ЧВК «Вагнер» передислоцировались в Беларусь, Польша, Латвия и Литва начали усиливать свои границы. Позже польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил о готовности Варшавы полностью закрыть границы. Спустя время, страны Балтии потребовали Лукашенко выдворить бойцов частной компании с территории республики, передает RT.

Беларусь готова будет вывести бойцов ЧВК «Вагнер» со своей территории, когда в странах Балтии не будет иностранных военнослужащих. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, назвав требования о выводе войск необоснованными. «Ответ простой: [для вывода ЧВК „Вагнер“] ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего», — сказал Александр Лукашенко. Его слова передает издание «Белта». По словам белорусского лидера, от Минска требуют немедленного вывода бойцов «Вагнера» в то время, как балтийские государства сами стягивают войска к границе с республикой. Лукашенко назвал все эти требования глупыми и необоснованными. После того как бойцы ЧВК «Вагнер» передислоцировались в Беларусь, Польша, Латвия и Литва начали усиливать свои границы. Позже польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский заявил о готовности Варшавы полностью закрыть границы. Спустя время, страны Балтии потребовали Лукашенко выдворить бойцов частной компании с территории республики, передает RT.