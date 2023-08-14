Парламент Белоруссии: Минск готов наладить отношения с Варшавой

Белоруссия готова к диалогу с Польшей для выработки шагов по нормализации взаимоотношений. Об этом заявили в палате представителей Национального собрания Республики Беларусь.
«Мы всегда готовы [начать переговоры о нормализации отношений], мы всегда открыты. [Президент Белоруссии] Александр Лукашенко во время публичных выступлений всегда акцентирует на этом внимание: не делайте из нас врагов, мы готовы в любой ситуации сесть за стол переговоров и начать диалог», — цитируют зампредседателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Тенгиз Думбадзе «Известия».
Думбадзе добавил, что Белоруссия не виновата в отсутствии взаимопонимания между странами. При этом в стране открыто заявляют, что готовы искать точки соприкосновения с соседями для снижения уровня напряженности.
Ранее URA.RU писало, что на границе Белоруссии и Польши сложилась «жестко натянутая ситуация». Как заявил глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко, он наблюдает эскалацию конфликта и сильное напряжение. Власти Латвии, Литвы и Польши заявили о намерении усилить собственные границы с Белоруссией из-за присутствия ЧВК «Вагнер».
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