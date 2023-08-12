Бойцы ЧВК «Вагнер» провели учения в Белоруссии на границе с Польшей Бойцы ЧВК «Вагнер» научили белорусских десантников новым навыкам 12 августа 2023 в 20:01 Размер текста - 17 + Бойцы ЧВК Вагнер делятся боевым опытом с белорусскими десантниками Фото: Московец Илья © URA.RU Под Брестом на границе с Польшей проходят обучение военнослужащие из Белоруссии. В зарубежных СМИ сообщается, что инструкторами выступают бойцы ЧВК «Вагнер». «Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании „Вагнер“. На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», — сообщает телеканал «Беларусь 1». Подготовка белорусских военных ориентированна на боевой опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции. Белорусские десантники изучают минно-взрывные заграждения, основы тактической медицины. А также способы оказания первой помощи и самопомощи при огнестрельных ранениях. После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть бойцов была направлена в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что сотрудники частной военной компании будут консультировать регулярную армию. Под Брестом на границе с Польшей проходят обучение военнослужащие из Белоруссии. В зарубежных СМИ сообщается, что инструкторами выступают бойцы ЧВК «Вагнер». «Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании „Вагнер“. На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», — сообщает телеканал «Беларусь 1». Подготовка белорусских военных ориентированна на боевой опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции. Белорусские десантники изучают минно-взрывные заграждения, основы тактической медицины. А также способы оказания первой помощи и самопомощи при огнестрельных ранениях. После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть бойцов была направлена в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что сотрудники частной военной компании будут консультировать регулярную армию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям