Бойцы ЧВК «Вагнер» провели учения в Белоруссии на границе с Польшей

Под Брестом на границе с Польшей проходят обучение военнослужащие из Белоруссии. В зарубежных СМИ сообщается, что инструкторами выступают бойцы ЧВК «Вагнер».
«Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании „Вагнер“. На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», —
Подготовка белорусских военных ориентированна на боевой опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции. Белорусские десантники изучают минно-взрывные заграждения, основы тактической медицины. А также способы оказания первой помощи и самопомощи при огнестрельных ранениях.
После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть бойцов была направлена в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что сотрудники частной военной компании будут консультировать регулярную армию.
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