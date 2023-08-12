Бойцы ЧВК «Вагнер» провели учения в Белоруссии на границе с Польшей

Бойцы ЧВК «Вагнер» научили белорусских десантников новым навыкам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Бойцы ЧВК Вагнер делятся боевым опытом с белорусскими десантниками Фото:

Под Брестом на границе с Польшей проходят обучение военнослужащие из Белоруссии. В зарубежных СМИ сообщается, что инструкторами выступают бойцы ЧВК «Вагнер».

«Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании „Вагнер“. На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», — сообщает телеканал «Беларусь 1».

Подготовка белорусских военных ориентированна на боевой опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции. Белорусские десантники изучают минно-взрывные заграждения, основы тактической медицины. А также способы оказания первой помощи и самопомощи при огнестрельных ранениях.

После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть бойцов была направлена в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что сотрудники частной военной компании будут консультировать регулярную армию.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Брестом на границе с Польшей проходят обучение военнослужащие из Белоруссии. В зарубежных СМИ сообщается, что инструкторами выступают бойцы ЧВК «Вагнер». «Для того, чтобы быть в курсе современных военных трендов, брестские десантники проводили тренировки и с инструкторами частной военной компании „Вагнер“. На Брестском полигоне совместно отрабатывали самые актуальные и нужные элементы боевых действий», — сообщает телеканал «Беларусь 1». Подготовка белорусских военных ориентированна на боевой опыт, полученный Россией в ходе специальной военной операции. Белорусские десантники изучают минно-взрывные заграждения, основы тактической медицины. А также способы оказания первой помощи и самопомощи при огнестрельных ранениях. После мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня часть бойцов была направлена в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что сотрудники частной военной компании будут консультировать регулярную армию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...