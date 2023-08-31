В Челябинской области начался отопительный сезон

В Челябинской области в социальных учреждениях начали запускать отопление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Усть-Катаве (Челябинская область) начался отопительный сезон. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время, главой Усть-Катавского округа Сергеем Семковым подписано постановление администрации о начале отопительного сезона в школьных и дошкольных образовательных учреждениях округа с 30 августа 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Район находится в горно-заводской зоне, где большую часть времени температура на несколько градусов ниже, чем на других территориях Челябинской области. Как сообщал URA.RU, 31 августа в расположенном в той же зоне нацпарке «Таганай» выпал снег.