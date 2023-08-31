В Челябинской области начался отопительный сезон

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В Челябинской области в социальных учреждениях начали запускать отопление Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) начался отопительный сезон. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время, главой Усть-Катавского округа Сергеем Семковым подписано постановление администрации о начале отопительного сезона в школьных и дошкольных образовательных учреждениях округа с 30 августа 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Район находится в горно-заводской зоне, где большую часть времени температура на несколько градусов ниже, чем на других территориях Челябинской области. Как сообщал URA.RU, 31 августа в расположенном в той же зоне нацпарке «Таганай» выпал снег.

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В Усть-Катаве (Челябинская область) начался отопительный сезон. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе администрации муниципалитета. «В связи с низкой температурой наружного воздуха в утреннее, вечернее и ночное время, главой Усть-Катавского округа Сергеем Семковым подписано постановление администрации о начале отопительного сезона в школьных и дошкольных образовательных учреждениях округа с 30 августа 2023 года», — сообщили в пресс-службе. Район находится в горно-заводской зоне, где большую часть времени температура на несколько градусов ниже, чем на других территориях Челябинской области. Как сообщал URA.RU, 31 августа в расположенном в той же зоне нацпарке «Таганай» выпал снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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