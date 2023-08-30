30 августа 2023

В Челябинской области выпал первый снег. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, каменная река
Первый снег в Челябинской области выпал в последний день лета Фото:

В нацпарке «Таганай» Челябинской области 31 августа выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе национального парка.

«Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Вот такую картину утром увидели все, кто был на вершине. Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов — показатели совсем не августовские», — отметили в пресс-службе нацпарка.

На высокогорье национального парка среднегодовая температура на три градуса ниже, чем в долинах. В этой связи в регионе первый снег в году в большинстве случаев выпадает именно в этом районе.

Первый снег выпал на территории Челябинской области
Первый снег выпал на территории Челябинской области
Фото:

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В нацпарке «Таганай» Челябинской области 31 августа выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе национального парка. «Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Вот такую картину утром увидели все, кто был на вершине. Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов — показатели совсем не августовские», — отметили в пресс-службе нацпарка. На высокогорье национального парка среднегодовая температура на три градуса ниже, чем в долинах. В этой связи в регионе первый снег в году в большинстве случаев выпадает именно в этом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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