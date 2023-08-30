Первый снег в Челябинской области выпал в последний день лета
В нацпарке «Таганай» Челябинской области 31 августа выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе национального парка.
«Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Вот такую картину утром увидели все, кто был на вершине. Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов — показатели совсем не августовские», — отметили в пресс-службе нацпарка.
На высокогорье национального парка среднегодовая температура на три градуса ниже, чем в долинах. В этой связи в регионе первый снег в году в большинстве случаев выпадает именно в этом районе.
Первый снег выпал на территории Челябинской области
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