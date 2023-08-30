В Челябинской области выпал первый снег. Фото

31 августа 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Первый снег в Челябинской области выпал в последний день лета Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» Челябинской области 31 августа выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе национального парка. «Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Вот такую картину утром увидели все, кто был на вершине. Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов — показатели совсем не августовские», — отметили в пресс-службе нацпарка. На высокогорье национального парка среднегодовая температура на три градуса ниже, чем в долинах. В этой связи в регионе первый снег в году в большинстве случаев выпадает именно в этом районе. Первый снег выпал на территории Челябинской области Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

В нацпарке «Таганай» Челябинской области 31 августа выпал первый снег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе национального парка. «Дальний Таганай провожает лето первым снегом. Вот такую картину утром увидели все, кто был на вершине. Ночами температура здесь снижается до скромных плюс двух градусов — показатели совсем не августовские», — отметили в пресс-службе нацпарка. На высокогорье национального парка среднегодовая температура на три градуса ниже, чем в долинах. В этой связи в регионе первый снег в году в большинстве случаев выпадает именно в этом районе.