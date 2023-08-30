30 августа 2023

В курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, зажигалка, огонь
В Курганской области подожгли двух подростков Фото:

Двух подростков из деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа (Курганская область) госпитализировали с ожогами после инцидента. По данным telegram-каналов, односельчанин облил несоврешннолетних бензином и поджег.

«[Местный житель] подошел к двум школьниками, <…> в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, которая стояла рядом, плеснул горючее на пацанов и чиркнул зажигалкой», — сообщает канал 112. Инцидент произошел возле местного клуба, пострадавших госпитализировали.

Как рассказали URA.RU источники из сферы здравоохранения, подростков доставили санавиаеций в областную больницу. У одного из них обожжено 98% тела, второй получил 10% поражения.

Также редакция обратилась за комментариями к главе округа Александру Барчу. Руководитель посоветовал обратиться к правоохранительным органам. В региональном управлении следственного комитета пообещали предоставить официальный комментарий позднее.

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Двух подростков из деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа (Курганская область) госпитализировали с ожогами после инцидента. По данным telegram-каналов, односельчанин облил несоврешннолетних бензином и поджег. «[Местный житель] подошел к двум школьниками, <…> в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, которая стояла рядом, плеснул горючее на пацанов и чиркнул зажигалкой», — сообщает канал 112. Инцидент произошел возле местного клуба, пострадавших госпитализировали. Как рассказали URA.RU источники из сферы здравоохранения, подростков доставили санавиаеций в областную больницу. У одного из них обожжено 98% тела, второй получил 10% поражения. Также редакция обратилась за комментариями к главе округа Александру Барчу. Руководитель посоветовал обратиться к правоохранительным органам. В региональном управлении следственного комитета пообещали предоставить официальный комментарий позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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