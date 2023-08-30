В курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков

31 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области подожгли двух подростков Фото: Александр Елизаров © URA.RU Двух подростков из деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа (Курганская область) госпитализировали с ожогами после инцидента. По данным telegram-каналов, односельчанин облил несоврешннолетних бензином и поджег. «[Местный житель] подошел к двум школьниками, <…> в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, которая стояла рядом, плеснул горючее на пацанов и чиркнул зажигалкой», — сообщает канал 112. Инцидент произошел возле местного клуба, пострадавших госпитализировали. Как рассказали URA.RU источники из сферы здравоохранения, подростков доставили санавиаеций в областную больницу. У одного из них обожжено 98% тела, второй получил 10% поражения. Также редакция обратилась за комментариями к главе округа Александру Барчу. Руководитель посоветовал обратиться к правоохранительным органам. В региональном управлении следственного комитета пообещали предоставить официальный комментарий позднее.

Двух подростков из деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа (Курганская область) госпитализировали с ожогами после инцидента. По данным telegram-каналов, односельчанин облил несоврешннолетних бензином и поджег. «[Местный житель] подошел к двум школьниками, <…> в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, которая стояла рядом, плеснул горючее на пацанов и чиркнул зажигалкой», — сообщает канал 112. Инцидент произошел возле местного клуба, пострадавших госпитализировали. Как рассказали URA.RU источники из сферы здравоохранения, подростков доставили санавиаеций в областную больницу. У одного из них обожжено 98% тела, второй получил 10% поражения. Также редакция обратилась за комментариями к главе округа Александру Барчу. Руководитель посоветовал обратиться к правоохранительным органам. В региональном управлении следственного комитета пообещали предоставить официальный комментарий позднее.