В курганской деревне местный житель облил бензином и поджег двух подростков

Двух подростков из деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа (Курганская область) госпитализировали с ожогами после инцидента. По данным telegram-каналов, односельчанин облил несоврешннолетних бензином и поджег.
«[Местный житель] подошел к двум школьниками, <…> в деревне Верхнеглубокое, схватил канистру с бензином, которая стояла рядом, плеснул горючее на пацанов и чиркнул зажигалкой», — сообщает канал 112. Инцидент произошел возле местного клуба, пострадавших госпитализировали.
Как рассказали URA.RU источники из сферы здравоохранения, подростков доставили санавиаеций в областную больницу. У одного из них обожжено 98% тела, второй получил 10% поражения.
Также редакция обратилась за комментариями к главе округа Александру Барчу. Руководитель посоветовал обратиться к правоохранительным органам. В региональном управлении следственного комитета пообещали предоставить официальный комментарий позднее.
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