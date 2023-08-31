Уральский полпред Якушев побывал на заводах Миасса. Фото

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , якушев владимир, текслер алексей
Владимир Якушев и Алексей Текслер посетили Миасс Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 сентября побывал в Миассе Челябинской области и посетил Уральский завод спецтехники и автозавод «Урал». Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушева в поездке сопровождал губернатор Алексей Текслер.

«Во время рабочей поездки в Миасс полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили в Миассе Уральский завод спецтехники и АЗ „Урал“. Полпред подчеркнул: продукция предприятий помогает обеспечивать суверенитет в стратегических отраслях экономики», — говорится в сообщении.

Основатель завода спецтехники Николай Антонов рассказал полпреду и губернатору об особенностях производства и планах по его развитию. Гости также осмотрели производственные мощности завода и обсудили перспективы расширения производства, внедрение новых технологий и создание рабочих мест. Гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев презентовал основные инвестиционные проекты. Эти проекты направленны на импортозамещение.

Владимир Якушев (слева) и Алексей Текслер (справа) побывали в Миассе
Владимир Якушев (слева) и Алексей Текслер (справа) побывали в Миассе
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Гости побывали на ведущих предприятиях Миасса
Гости побывали на ведущих предприятиях Миасса
Фото:
Губернатору и полпреду рассказали об особенностях производства
Губернатору и полпреду рассказали об особенностях производства
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 сентября побывал в Миассе Челябинской области и посетил Уральский завод спецтехники и автозавод «Урал». Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушева в поездке сопровождал губернатор Алексей Текслер. «Во время рабочей поездки в Миасс полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили в Миассе Уральский завод спецтехники и АЗ „Урал“. Полпред подчеркнул: продукция предприятий помогает обеспечивать суверенитет в стратегических отраслях экономики», — говорится в сообщении. Основатель завода спецтехники Николай Антонов рассказал полпреду и губернатору об особенностях производства и планах по его развитию. Гости также осмотрели производственные мощности завода и обсудили перспективы расширения производства, внедрение новых технологий и создание рабочих мест. Гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев презентовал основные инвестиционные проекты. Эти проекты направленны на импортозамещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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