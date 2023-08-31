Уральский полпред Якушев побывал на заводах Миасса. Фото

31 августа 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев и Алексей Текслер посетили Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 сентября побывал в Миассе Челябинской области и посетил Уральский завод спецтехники и автозавод «Урал». Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушева в поездке сопровождал губернатор Алексей Текслер. «Во время рабочей поездки в Миасс полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили в Миассе Уральский завод спецтехники и АЗ „Урал“. Полпред подчеркнул: продукция предприятий помогает обеспечивать суверенитет в стратегических отраслях экономики», — говорится в сообщении. Основатель завода спецтехники Николай Антонов рассказал полпреду и губернатору об особенностях производства и планах по его развитию. Гости также осмотрели производственные мощности завода и обсудили перспективы расширения производства, внедрение новых технологий и создание рабочих мест. Гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев презентовал основные инвестиционные проекты. Эти проекты направленны на импортозамещение. Владимир Якушев (слева) и Алексей Текслер (справа) побывали в Миассе Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО Гости побывали на ведущих предприятиях Миасса Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО Губернатору и полпреду рассказали об особенностях производства Фото: пресс-служба полпреда президента в УрФО

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 сентября побывал в Миассе Челябинской области и посетил Уральский завод спецтехники и автозавод «Урал». Об этом сообщает пресс-служба полпредства. Якушева в поездке сопровождал губернатор Алексей Текслер. «Во время рабочей поездки в Миасс полпред президента Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер посетили в Миассе Уральский завод спецтехники и АЗ „Урал“. Полпред подчеркнул: продукция предприятий помогает обеспечивать суверенитет в стратегических отраслях экономики», — говорится в сообщении. Основатель завода спецтехники Николай Антонов рассказал полпреду и губернатору об особенностях производства и планах по его развитию. Гости также осмотрели производственные мощности завода и обсудили перспективы расширения производства, внедрение новых технологий и создание рабочих мест. Гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев презентовал основные инвестиционные проекты. Эти проекты направленны на импортозамещение.