29 августа 2023

Экс-разведчик США раскрыл судьбу ВСУ после неудачного контрнаступления

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ уйдут за Днепр из-за тотального истощения и потерь
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Экс-разведчик армии США заявил, что ВСУ осенью отступят за Днепр Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены из-за больших потерь отступить за Днепр, после провала своего контрнаступления. Об этом заявил отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в youtube.

«Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции. Киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов», — рассказал Риттер в эфире своего youtube-канала.

По мнению отставного разведчика, активная фаза боевых действий в зоне спецоперации прекратится уже этой осенью. Украинская армия исчерпала свои силы, неся потери в боях с подразделениями вооруженных сил РФ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновении с российской армией. Одной из причин грядущей для ВСУ катастрофы, экс-военный назвал нехватку боеприпасов.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены из-за больших потерь отступить за Днепр, после провала своего контрнаступления. Об этом заявил отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в youtube. «Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции. Киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов», — рассказал Риттер в эфире своего youtube-канала. По мнению отставного разведчика, активная фаза боевых действий в зоне спецоперации прекратится уже этой осенью. Украинская армия исчерпала свои силы, неся потери в боях с подразделениями вооруженных сил РФ. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновении с российской армией. Одной из причин грядущей для ВСУ катастрофы, экс-военный назвал нехватку боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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