Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены из-за больших потерь отступить за Днепр, после провала своего контрнаступления. Об этом заявил отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в youtube.
«Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции. Киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов», — рассказал Риттер в эфире своего
По мнению отставного разведчика, активная фаза боевых действий в зоне спецоперации прекратится уже этой осенью. Украинская армия исчерпала свои силы, неся потери в боях с подразделениями вооруженных сил РФ.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновении с российской армией. Одной из причин грядущей для ВСУ катастрофы, экс-военный назвал нехватку боеприпасов.
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