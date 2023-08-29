Экс-разведчик США раскрыл судьбу ВСУ после неудачного контрнаступления

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ уйдут за Днепр из-за тотального истощения и потерь

30 августа 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Экс-разведчик армии США заявил, что ВСУ осенью отступят за Днепр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены из-за больших потерь отступить за Днепр, после провала своего контрнаступления. Об этом заявил отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в youtube. «Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции. Киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов», — рассказал Риттер в эфире своего youtube-канала . По мнению отставного разведчика, активная фаза боевых действий в зоне спецоперации прекратится уже этой осенью. Украинская армия исчерпала свои силы, неся потери в боях с подразделениями вооруженных сил РФ. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновении с российской армией. Одной из причин грядущей для ВСУ катастрофы, экс-военный назвал нехватку боеприпасов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены из-за больших потерь отступить за Днепр, после провала своего контрнаступления. Об этом заявил отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в youtube. «Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции. Киевскому командованию придется уйти в глухую оборону, иначе оно потеряет всю армию из-за мощных российских ударов», — рассказал Риттер в эфире своего youtube-канала. По мнению отставного разведчика, активная фаза боевых действий в зоне спецоперации прекратится уже этой осенью. Украинская армия исчерпала свои силы, неся потери в боях с подразделениями вооруженных сил РФ. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер спрогнозировал поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновении с российской армией. Одной из причин грядущей для ВСУ катастрофы, экс-военный назвал нехватку боеприпасов.