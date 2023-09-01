В Курской области ВСУ ударили по администрации и жилому дому

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ВСУ нанесли удар по администрации в Курской области, заявил Роман Старовойт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что к настоящему моменту на месте происшествия находятся специалисты, которые оценивают степень ущерба. Подробности происшествия по-прежнему уточняются, заключил Старовойт.

Обновлено в 10:26. Губернатор добавил, что утренний налет БПЛА на Курчатов привел к попаданию одного беспилотника в нежилое здание, с незначительным повреждением фасада. Никто не пострадал. Падение второго беспилотника не подтверждено, так как пролет первого БПЛА был ошибочно принят за второй.

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В Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт. «Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что к настоящему моменту на месте происшествия находятся специалисты, которые оценивают степень ущерба. Подробности происшествия по-прежнему уточняются, заключил Старовойт. Обновлено в 10:26. Губернатор добавил, что утренний налет БПЛА на Курчатов привел к попаданию одного беспилотника в нежилое здание, с незначительным повреждением фасада. Никто не пострадал. Падение второго беспилотника не подтверждено, так как пролет первого БПЛА был ошибочно принят за второй.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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