В Курской области ВСУ ударили по администрации и жилому дому

01 сентября 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по администрации в Курской области, заявил Роман Старовойт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт. «Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что к настоящему моменту на месте происшествия находятся специалисты, которые оценивают степень ущерба. Подробности происшествия по-прежнему уточняются, заключил Старовойт. Обновлено в 10:26. Губернатор добавил, что утренний налет БПЛА на Курчатов привел к попаданию одного беспилотника в нежилое здание, с незначительным повреждением фасада. Никто не пострадал. Падение второго беспилотника не подтверждено, так как пролет первого БПЛА был ошибочно принят за второй.

В Курской области произошла атака беспилотников ВСУ на администрацию и жилой дом. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт. «Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он добавил, что к настоящему моменту на месте происшествия находятся специалисты, которые оценивают степень ущерба. Подробности происшествия по-прежнему уточняются, заключил Старовойт. Обновлено в 10:26. Губернатор добавил, что утренний налет БПЛА на Курчатов привел к попаданию одного беспилотника в нежилое здание, с незначительным повреждением фасада. Никто не пострадал. Падение второго беспилотника не подтверждено, так как пролет первого БПЛА был ошибочно принят за второй.