Чиновник из ЯНАО получил должность по поддельному диплому

В Шурышкарском районе ЯНАО заведено уголовное дело в отношении чиновника, который получил должность по поддельному диплому о высшем образовании. Суд будет решать судьбу экс-руководителя районного центра физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Установлено, что и. о. директора муниципального бюджетного учреждения „Центр физкультуры и спорта“ использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства в учреждение на должность заместителя директора. Поддельный диплом использовался на протяжении более чем 10 лет», — говорится в сообщении.
Сообщается, что расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительный акт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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