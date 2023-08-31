31 августа 2023
30 августа 2023

Чиновник из ЯНАО получил должность по поддельному диплому

В ЯНАО возбуждено уголовное дело о получении должности по поддельным документам
© Служба новостей «URA.RU»
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Факт подделки диплома выявила прокуратура ЯНАО Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО заведено уголовное дело в отношении чиновника, который получил должность по поддельному диплому о высшем образовании. Суд будет решать судьбу экс-руководителя районного центра физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что и. о. директора муниципального бюджетного учреждения „Центр физкультуры и спорта“ использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства в учреждение на должность заместителя директора. Поддельный диплом использовался на протяжении более чем 10 лет», — говорится в сообщении.

Сообщается, что расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительный акт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Шурышкарском районе ЯНАО заведено уголовное дело в отношении чиновника, который получил должность по поддельному диплому о высшем образовании. Суд будет решать судьбу экс-руководителя районного центра физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что и. о. директора муниципального бюджетного учреждения „Центр физкультуры и спорта“ использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства в учреждение на должность заместителя директора. Поддельный диплом использовался на протяжении более чем 10 лет», — говорится в сообщении. Сообщается, что расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительный акт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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