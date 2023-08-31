Чиновник из ЯНАО получил должность по поддельному диплому

В ЯНАО возбуждено уголовное дело о получении должности по поддельным документам

01 сентября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Факт подделки диплома выявила прокуратура ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО заведено уголовное дело в отношении чиновника, который получил должность по поддельному диплому о высшем образовании. Суд будет решать судьбу экс-руководителя районного центра физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что и. о. директора муниципального бюджетного учреждения „Центр физкультуры и спорта“ использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства в учреждение на должность заместителя директора. Поддельный диплом использовался на протяжении более чем 10 лет», — говорится в сообщении. Сообщается, что расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительный акт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Шурышкарском районе ЯНАО заведено уголовное дело в отношении чиновника, который получил должность по поддельному диплому о высшем образовании. Суд будет решать судьбу экс-руководителя районного центра физкультуры и спорта, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Установлено, что и. о. директора муниципального бюджетного учреждения „Центр физкультуры и спорта“ использовал поддельный диплом о высшем профессиональном образовании для трудоустройства в учреждение на должность заместителя директора. Поддельный диплом использовался на протяжении более чем 10 лет», — говорится в сообщении. Сообщается, что расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительный акт. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.