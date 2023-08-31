Челябинскстат: смертность челябинцев снизилась

Все больше челябинцев стали выздоравливать после болезней Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области показатели смертности начали снижаться. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, падение произошло впервые с 2020 года.

«Показатель смертности в расчете на 100 тысяч человек населения составил в 2022 году 576,5 человека. В предыдущие два года цифра росла», — отметили в Челябинскстате на своей инфографике.

Рост начался в 2020 году, когда смертность достигла уровня в 610,1 человека. Пик наблюдался в 2021 году с показателем в 653,5 человека.

Наметившееся снижение уровня смертности пока не достигло допандемийных уровней. За последние пять лет минимальный порог наблюдался в 2019 году, когда данные по смертности находились на планке в 539,6 человека.

При этом уровень детской смертности уже в настоящее время считается приемлемым. Плановые показатели составили 4,5 человека, умерших в возрасте до одного года, по отношению к тысяче родившихся живыми. В 2022 году показатель составил 4,2 младенца.

За последние пять лет минимальных значений достигли данные по смертности от новообразований и болезней системы кровообращения. Последние данные даже лучше, чем плановый уровень, которого регион должен был достигнуть лишь в 2024 году.