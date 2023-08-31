31 августа 2023

В Челябинской области снизилась смертность. Инфографика

Челябинскстат: смертность челябинцев снизилась
© Служба новостей «URA.RU»
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Все больше челябинцев стали выздоравливать после болезней Фото:

В Челябинской области показатели смертности начали снижаться. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, падение произошло впервые с 2020 года.

«Показатель смертности в расчете на 100 тысяч человек населения составил в 2022 году 576,5 человека. В предыдущие два года цифра росла», — отметили в Челябинскстате на своей инфографике.

Рост начался в 2020 году, когда смертность достигла уровня в 610,1 человека. Пик наблюдался в 2021 году с показателем в 653,5 человека.

Наметившееся снижение уровня смертности пока не достигло допандемийных уровней. За последние пять лет минимальный порог наблюдался в 2019 году, когда данные по смертности находились на планке в 539,6 человека.

При этом уровень детской смертности уже в настоящее время считается приемлемым. Плановые показатели составили 4,5 человека, умерших в возрасте до одного года, по отношению к тысяче родившихся живыми. В 2022 году показатель составил 4,2 младенца.

За последние пять лет минимальных значений достигли данные по смертности от новообразований и болезней системы кровообращения. Последние данные даже лучше, чем плановый уровень, которого регион должен был достигнуть лишь в 2024 году.

О преодолении последствий пандемии косвенно свидетельствует падение показателей смертности
О преодолении последствий пандемии косвенно свидетельствует падение показателей смертности

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В Челябинской области показатели смертности начали снижаться. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстата, падение произошло впервые с 2020 года. «Показатель смертности в расчете на 100 тысяч человек населения составил в 2022 году 576,5 человека. В предыдущие два года цифра росла», — отметили в Челябинскстате на своей инфографике. Рост начался в 2020 году, когда смертность достигла уровня в 610,1 человека. Пик наблюдался в 2021 году с показателем в 653,5 человека. Наметившееся снижение уровня смертности пока не достигло допандемийных уровней. За последние пять лет минимальный порог наблюдался в 2019 году, когда данные по смертности находились на планке в 539,6 человека. При этом уровень детской смертности уже в настоящее время считается приемлемым. Плановые показатели составили 4,5 человека, умерших в возрасте до одного года, по отношению к тысяче родившихся живыми. В 2022 году показатель составил 4,2 младенца. За последние пять лет минимальных значений достигли данные по смертности от новообразований и болезней системы кровообращения. Последние данные даже лучше, чем плановый уровень, которого регион должен был достигнуть лишь в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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