31 августа 2023
30 августа 2023

В ЯНАО из-за тумана самолет из Москвы ушел на запасной аэродром. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, рассвет, самолет, туман
В аэропорту Салехард из-за тумана задержан рейс из Тюмени, самолет из Москвы улетел в Надым Фото:

В аэропорту Салехарда 1 сентября задерживается прилет авиарейса из Тюмени, а самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта окружной столицы.

«Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Авиарейс должен скоро вернуться в Салехард. Также задержан самолет из Тюмени, прибытие рейса ожидается в 11:20 1 сентября. Причина — метеоусловия трассы, в некоторых районах полетов наблюдается сильный туман», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Соответственно, задерживается и вылет авиарейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта.

Из-за метеоусловий на воздушных трассах в аэропорту Салехарда задержано несколько вылетов
Из-за метеоусловий на воздушных трассах в аэропорту Салехарда задержано несколько вылетов
Фото:

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В аэропорту Салехарда 1 сентября задерживается прилет авиарейса из Тюмени, а самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта окружной столицы. «Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Авиарейс должен скоро вернуться в Салехард. Также задержан самолет из Тюмени, прибытие рейса ожидается в 11:20 1 сентября. Причина — метеоусловия трассы, в некоторых районах полетов наблюдается сильный туман», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Соответственно, задерживается и вылет авиарейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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