В аэропорту Салехард из-за тумана задержан рейс из Тюмени, самолет из Москвы улетел в Надым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Салехарда 1 сентября задерживается прилет авиарейса из Тюмени, а самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта окружной столицы.

«Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Авиарейс должен скоро вернуться в Салехард. Также задержан самолет из Тюмени, прибытие рейса ожидается в 11:20 1 сентября. Причина — метеоусловия трассы, в некоторых районах полетов наблюдается сильный туман», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.

Соответственно, задерживается и вылет авиарейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта.