В аэропорту Салехарда 1 сентября задерживается прилет авиарейса из Тюмени, а самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта окружной столицы.
«Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Авиарейс должен скоро вернуться в Салехард. Также задержан самолет из Тюмени, прибытие рейса ожидается в 11:20 1 сентября. Причина — метеоусловия трассы, в некоторых районах полетов наблюдается сильный туман», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард.
Соответственно, задерживается и вылет авиарейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта.
Из-за метеоусловий на воздушных трассах в аэропорту Салехарда задержано несколько вылетов
Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Салехард на 1 сентября — http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo
В аэропорту Салехарда 1 сентября задерживается прилет авиарейса из Тюмени, а самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Об этом URA.RU сообщили в справочной службе аэропорта окружной столицы. «Самолет из Москвы ушел на запасной аэродром в Надым. Авиарейс должен скоро вернуться в Салехард. Также задержан самолет из Тюмени, прибытие рейса ожидается в 11:20 1 сентября. Причина — метеоусловия трассы, в некоторых районах полетов наблюдается сильный туман», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта Салехард. Соответственно, задерживается и вылет авиарейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта.