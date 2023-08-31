Жители Златоуста украли 500 тонн муниципального имущества

01 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Обвиняемым в краже 529 тонн имущества грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое жителей Златоуста (Челябинская область) украли более 500 тонн муниципального имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С мая по сентябрь 2021 года в Златоусте двое злоумышленников 48 и 52 года демонтировали 529 тонн металлоконструкций с производственных зданий, являвшихся муниципальной собственностью. Похищенное имущество сдавали в пункт приема металла. В результате муниципалитету причинен ущерб в размере 11 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе. Сами мужчины такой объем металлоконструкций демонтировать были не в силах. В качестве рабочей силы они привлекали к демонтажу и вывозу металла рабочих, уверяя их, что действуют законно. В отношении обвиняемых возбуждено дело за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере. Дело передано в суд. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Двое жителей Златоуста (Челябинская область) украли более 500 тонн муниципального имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С мая по сентябрь 2021 года в Златоусте двое злоумышленников 48 и 52 года демонтировали 529 тонн металлоконструкций с производственных зданий, являвшихся муниципальной собственностью. Похищенное имущество сдавали в пункт приема металла. В результате муниципалитету причинен ущерб в размере 11 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе. Сами мужчины такой объем металлоконструкций демонтировать были не в силах. В качестве рабочей силы они привлекали к демонтажу и вывозу металла рабочих, уверяя их, что действуют законно. В отношении обвиняемых возбуждено дело за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере. Дело передано в суд. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.