31 августа 2023

Жители Златоуста украли 500 тонн муниципального имущества

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Обвиняемым в краже 529 тонн имущества грозит до десяти лет лишения свободы Фото:

Двое жителей Златоуста (Челябинская область) украли более 500 тонн муниципального имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«С мая по сентябрь 2021 года в Златоусте двое злоумышленников 48 и 52 года демонтировали 529 тонн металлоконструкций с производственных зданий, являвшихся муниципальной собственностью. Похищенное имущество сдавали в пункт приема металла. В результате муниципалитету причинен ущерб в размере 11 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе.

Сами мужчины такой объем металлоконструкций демонтировать были не в силах. В качестве рабочей силы они привлекали к демонтажу и вывозу металла рабочих, уверяя их, что действуют законно.

В отношении обвиняемых возбуждено дело за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере. Дело передано в суд. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Двое жителей Златоуста (Челябинская область) украли более 500 тонн муниципального имущества. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «С мая по сентябрь 2021 года в Златоусте двое злоумышленников 48 и 52 года демонтировали 529 тонн металлоконструкций с производственных зданий, являвшихся муниципальной собственностью. Похищенное имущество сдавали в пункт приема металла. В результате муниципалитету причинен ущерб в размере 11 миллионов рублей», — заявили в пресс-службе. Сами мужчины такой объем металлоконструкций демонтировать были не в силах. В качестве рабочей силы они привлекали к демонтажу и вывозу металла рабочих, уверяя их, что действуют законно. В отношении обвиняемых возбуждено дело за кражу, совершенную организованной группой в особо крупном размере. Дело передано в суд. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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