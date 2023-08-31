31 августа 2023

Челябинская школьница умерла, отравившись грибами

© Служба новостей «URA.RU»
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, капельница, процедуры, лечение, медицина, кома
Врачи сделали все возможное для спасения ребенка Фото:

В поселке Роза (Челябинская область) 13-летняя школьница погибла, отравившись грибами. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, врачи пытались ее спасти.

«Девочку с сильным отравлением доставили в больницу. Врачи сделали все возможное для ее спасения. Но степень интоксикации организма была высокой. Организм ребенка не справился», — рассказал источник.

По данным URA.RU, вместе с ребенком в больницу с отравлением обратилась мама девочки. Врачам она пояснила, что плохо им стало после того, как они съели грибное блюдо.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:29 по Уральсокому времени:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В поселке Роза (Челябинская область) 13-летняя школьница погибла, отравившись грибами. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, врачи пытались ее спасти. «Девочку с сильным отравлением доставили в больницу. Врачи сделали все возможное для ее спасения. Но степень интоксикации организма была высокой. Организм ребенка не справился», — рассказал источник. По данным URA.RU, вместе с ребенком в больницу с отравлением обратилась мама девочки. Врачам она пояснила, что плохо им стало после того, как они съели грибное блюдо. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:29 по Уральсокому времени: «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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