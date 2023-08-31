Челябинская школьница умерла, отравившись грибами

Врачи сделали все возможное для спасения ребенка Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В поселке Роза (Челябинская область) 13-летняя школьница погибла, отравившись грибами. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, врачи пытались ее спасти.

«Девочку с сильным отравлением доставили в больницу. Врачи сделали все возможное для ее спасения. Но степень интоксикации организма была высокой. Организм ребенка не справился», — рассказал источник.

По данным URA.RU, вместе с ребенком в больницу с отравлением обратилась мама девочки. Врачам она пояснила, что плохо им стало после того, как они съели грибное блюдо.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:29 по Уральсокому времени:

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.