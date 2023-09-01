Лидер ЛДПР летит в Екатеринбург за неделю до выборов

Леонид Слуцкий вернутся в Москву 5 сентября Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, возглавляющий партийный список на выборах в думу Екатеринбурга, вечером 3 сентября прилетит в город предвыборным визитом. Об этом URA.RU рассказал источник и подтвердил глава реготделения ЛДПР Александр Каптюг.

«Днем 4 сентября Слуцкий посетит резиденцию губернатора и полпредство [президента РФ в УрФО]. Также планируются встречи со студентами УрФУ, сотрудниками промышленных предприятий и посещение Храма-на-Крови», — поделился собеседник. Комментировать программу Слуцкого Каптюг отказался.

Считается, что на выборах в думу ЛДПР по согласованию со Слуцким сотрудничает с мэрией. Походное (вероятно) второе место в общегородском списке занимает действующий депутат Дмитрий Николаев, третье — бизнесмен Николай Вахрушев. Оба представляют интересы депутата Алексея Вихарева.

Николаев также идет от ЛДПР в округе №20, и имеет шансы: горадминистрация настроена на избрание именно его, а не депутата Владимира Стругова («Единая Россия»), которого ранее поддержал губернатор Евгений Куйвашев — по просьбе враждебного мэрии миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). На победу у ЛДПР на выборах работает еще один кандидат-одномандатник, Юлия Гильванова (округ №24).