У мэра Екатеринбурга новый союзник в борьбе с миллиардером на выборах

01 июля 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Переговоры с Александром Каптюгом шли несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЛДПР выступила на стороне главы Екатеринбурга Алексея Орлова в конфликте вокруг формирования новой гордумы. Список на выборах возглавит лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, а проходное второе место занял депутат гордумы Дмитрий Николаев из промэрской команды Алексея Вихарева. Об этом объявили на внеочередной партконференции, передает корреспондент URA.RU. Выдвижение Николаева означает, что антимэрский альянс под руководством совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, чью фракцию в думе Орлов по итогам выборов хочет серьезно сократить, не сможет выдвинуть от ЛДПР своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России». Хотя поначалу партия, говорят, склонялась к тому, что проходное место в общегородском списке достанется другому депутату — Антону Гусеву, координатору ЛДПР по Екатеринбургу. В апреле он при поддержке Кочеткова возглавил муниципальный «Водоканал». Информированный источник URA.RU утверждает, что все решилось по итогам целой серии встреч с участием Орлова, вице-губернатора Олега Чемезова, Вихарева и главы реготделения ЛДПР, депутата заксо Александра Каптюга. Серьезную роль также сыграла позиция московских партфункционеров сотрудничать с властями на местах. Каптюг заявил URA.RU, что «у ЛДПР будет одна из самых интересных кампаний». Ранее от сотрудничества с командой Кочеткова отказались «Новые люди» (их проспонсирует УГМК) и КПРФ (ей заплатит другая металлургическая компания). По словам участников интриги, с большой долей вероятности не получится у Кочеткова договориться и со «Справедливой Россией», на которую делалась основная ставка. Если сделка по эсерам сорвется, выдвигать своих кандидатов Кочеткову придется через сбор подписей или от «Яблока» — партии, выступившей против спецоперации РФ на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЛДПР выступила на стороне главы Екатеринбурга Алексея Орлова в конфликте вокруг формирования новой гордумы. Список на выборах возглавит лидер партии, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, а проходное второе место занял депутат гордумы Дмитрий Николаев из промэрской команды Алексея Вихарева. Об этом объявили на внеочередной партконференции, передает корреспондент URA.RU. Выдвижение Николаева означает, что антимэрский альянс под руководством совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, чью фракцию в думе Орлов по итогам выборов хочет серьезно сократить, не сможет выдвинуть от ЛДПР своих кандидатов, проигравших в праймериз «Единой России». Хотя поначалу партия, говорят, склонялась к тому, что проходное место в общегородском списке достанется другому депутату — Антону Гусеву, координатору ЛДПР по Екатеринбургу. В апреле он при поддержке Кочеткова возглавил муниципальный «Водоканал». Информированный источник URA.RU утверждает, что все решилось по итогам целой серии встреч с участием Орлова, вице-губернатора Олега Чемезова, Вихарева и главы реготделения ЛДПР, депутата заксо Александра Каптюга. Серьезную роль также сыграла позиция московских партфункционеров сотрудничать с властями на местах. Каптюг заявил URA.RU, что «у ЛДПР будет одна из самых интересных кампаний». Ранее от сотрудничества с командой Кочеткова отказались «Новые люди» (их проспонсирует УГМК) и КПРФ (ей заплатит другая металлургическая компания). По словам участников интриги, с большой долей вероятности не получится у Кочеткова договориться и со «Справедливой Россией», на которую делалась основная ставка. Если сделка по эсерам сорвется, выдвигать своих кандидатов Кочеткову придется через сбор подписей или от «Яблока» — партии, выступившей против спецоперации РФ на Украине.