В США рассказали о серьезной ссоре Украины и ЕС

Украина будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории страны в страны ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского по иностранным делам Игорь Жовква.
«Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению», — заявил Жовква, его слова приводит агентство Bloomberg. Он отметил, что в случае продления запрета на импорт киевский режим будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС.
Ранее Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что открытие рынков стран Восточной Европы для украинского зерна спровоцирует «огромный кризис» в пяти государствах.
Украина будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории страны в страны ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского по иностранным делам Игорь Жовква. «Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению», — заявил Жовква, его слова приводит агентство Bloomberg. Он отметил, что в случае продления запрета на импорт киевский режим будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС. Ранее Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что открытие рынков стран Восточной Европы для украинского зерна спровоцирует «огромный кризис» в пяти государствах.