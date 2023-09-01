В США рассказали о серьезной ссоре Украины и ЕС

Bloomberg: Украина готова судиться с ЕС из-за зерна
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, поле, комбайн, уборка урожая, зерно, ячмень, колосья, сельское хозяйство
Игорь Жовква отметил, что Киевский реим хочет судиться с ЕС из-за решения о запрете импорта Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории страны в страны ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского по иностранным делам Игорь Жовква.

«Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению», — заявил Жовква, его слова приводит агентство Bloomberg. Он отметил, что в случае продления запрета на импорт киевский режим будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС.

Ранее Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что открытие рынков стран Восточной Европы для украинского зерна спровоцирует «огромный кризис» в пяти государствах.

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Украина будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории страны в страны ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского по иностранным делам Игорь Жовква. «Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению», — заявил Жовква, его слова приводит агентство Bloomberg. Он отметил, что в случае продления запрета на импорт киевский режим будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС. Ранее Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что открытие рынков стран Восточной Европы для украинского зерна спровоцирует «огромный кризис» в пяти государствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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