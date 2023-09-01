В США рассказали о серьезной ссоре Украины и ЕС Bloomberg: Украина готова судиться с ЕС из-за зерна 01 сентября 2023 в 16:45 Размер текста - 17 + Игорь Жовква отметил, что Киевский реим хочет судиться с ЕС из-за решения о запрете импорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории страны в страны ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского по иностранным делам Игорь Жовква. «Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению», — заявил Жовква, его слова приводит агентство Bloomberg. Он отметил, что в случае продления запрета на импорт киевский режим будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС. Ранее Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что открытие рынков стран Восточной Европы для украинского зерна спровоцирует «огромный кризис» в пяти государствах. Украина будет оспаривать в арбитражной комиссии любой запрет Европейской комиссии на импорт зерна с территории страны в страны ЕС. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента Украины Владимира Зеленского по иностранным делам Игорь Жовква. «Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна в Украину, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению», — заявил Жовква, его слова приводит агентство Bloomberg. Он отметил, что в случае продления запрета на импорт киевский режим будет оспаривать решение в рамках торгового соглашения от 2014 года между Украиной и ЕС. Ранее Еврокомиссия ввела запрет на ввоз зерновых и другой сельхозпродукции из Украины в пять приграничных стран Европы, передает телеканал 360. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сообщил, что открытие рынков стран Восточной Европы для украинского зерна спровоцирует «огромный кризис» в пяти государствах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям