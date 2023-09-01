Зеленский пообещал очистить Украину изнутри

Владимир Зеленский сообщил, что осенью спецслужбы будут активно заниматься чисткой страны
Осенью киевский режим очистит Украину от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
«Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, осенью спецслужбы будут активно заниматься данным вопросом.
Ранее украинский президент пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ, передает RT. Украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество солдат из-за взяточничества.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.