Зеленский пообещал очистить Украину изнутри

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский сообщил, что осенью спецслужбы будут активно заниматься чисткой страны Фото:

Осенью киевский режим очистит Украину от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, осенью спецслужбы будут активно заниматься данным вопросом.

Ранее украинский президент пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ, передает RT. Украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество солдат из-за взяточничества.

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Осенью киевский режим очистит Украину от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, осенью спецслужбы будут активно заниматься данным вопросом. Ранее украинский президент пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ, передает RT. Украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество солдат из-за взяточничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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