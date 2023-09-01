Зеленский пообещал очистить Украину изнутри

01 сентября 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сообщил, что осенью спецслужбы будут активно заниматься чисткой страны Фото: Официальный сайт президента Украины Осенью киевский режим очистит Украину от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, осенью спецслужбы будут активно заниматься данным вопросом. Ранее украинский президент пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ, передает RT. Украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество солдат из-за взяточничества.

Осенью киевский режим очистит Украину от тех, кто пытается ослабить страну изнутри. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Было совещание с правоохранителями — продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, осенью спецслужбы будут активно заниматься данным вопросом. Ранее украинский президент пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ, передает RT. Украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество солдат из-за взяточничества.