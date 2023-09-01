Во Франции рассказали о ярости Зеленского из-за призывников

Le Figaro: Зеленский в ярости из-за нехватки призывников для ВСУ

01 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает коррупцию в военной сфере «изменой родине» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Об этом сообщила французская газета Le Figaro. Авторы отметили, что украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. «Зеленский подверг проверке более чем 200 призывных пунктов. Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава считает коррупцию в военной отрасли «изменой родине». По данным газеты, многие военнообязанные на Украине платят взятки в размере нескольких тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации. С начала конфликта арестовали 13 600 человек, которые пытались нелегально покинуть страну. Ранее очевидцы сообщили, что в Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет, передает RT. Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость из-за нехватки призывников для ВСУ. Об этом сообщила французская газета Le Figaro. Авторы отметили, что украинские военные комиссариаты не могут набрать достаточное количество призывников из-за взяточничества. «Зеленский подверг проверке более чем 200 призывных пунктов. Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что украинский глава считает коррупцию в военной отрасли «изменой родине». По данным газеты, многие военнообязанные на Украине платят взятки в размере нескольких тысяч долларов, чтобы избежать мобилизации. С начала конфликта арестовали 13 600 человек, которые пытались нелегально покинуть страну. Ранее очевидцы сообщили, что в Киеве началась мобилизация мужчин старше 50 лет, передает RT. Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина еще не выполнила план по мобилизации.