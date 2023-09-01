ЕС обвинил Илона Маска в поддержке России

Европейский союз (ЕС) обвинил Илона Маска в том, что российская пропаганда в Twitter (X) значительно выросла с начала СВО. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное руководящим органом Европейского союза.
«В течение 2022 года аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли в первой половине этого года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter (X) [Илона Маска]», — указано в
Также исходя из исследований, соцсеть Маска была не единственной, которая не смог остановить распространение российской пропаганды. Еще вызвали возмущения Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Ранее Facebook (деятельность запрещена в РФ) стал соцсетью, которая распространяла пропаганды и фейковые информации, которые были направлены на панические настроения в России. После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу в разработке законопроект, предусматривающий уголовное наказание за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.
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