ЕС обвинил Илона Маска в поддержке России

01 сентября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Социальные сети вызвали возмущение из-за допуска распространения российской пропаганды Фото: Анна Майорова © URA.RU Европейский союз (ЕС) обвинил Илона Маска в том, что российская пропаганда в Twitter (X) значительно выросла с начала СВО. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное руководящим органом Европейского союза. «В течение 2022 года аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли в первой половине этого года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter (X) [Илона Маска]», — указано в исследовании . Также исходя из исследований, соцсеть Маска была не единственной, которая не смог остановить распространение российской пропаганды. Еще вызвали возмущения Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее Facebook (деятельность запрещена в РФ) стал соцсетью, которая распространяла пропаганды и фейковые информации, которые были направлены на панические настроения в России. После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу в разработке законопроект, предусматривающий уголовное наказание за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский союз (ЕС) обвинил Илона Маска в том, что российская пропаганда в Twitter (X) значительно выросла с начала СВО. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное руководящим органом Европейского союза. «В течение 2022 года аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в социальных сетях существенно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше возросли в первой половине этого года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter (X) [Илона Маска]», — указано в исследовании. Также исходя из исследований, соцсеть Маска была не единственной, которая не смог остановить распространение российской пропаганды. Еще вызвали возмущения Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Ранее Facebook (деятельность запрещена в РФ) стал соцсетью, которая распространяла пропаганды и фейковые информации, которые были направлены на панические настроения в России. После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал инициативу в разработке законопроект, предусматривающий уголовное наказание за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ.