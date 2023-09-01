01 сентября 2023

В Кургане центральный рынок в два раза увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган , центральный рынок
Курганский центральный рынок увеличил прибыль и выручку Фото:

Курганский центральный рынок увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль АО „Курганский центральный рынок“ за 2021 год: 6 млн 534 тысячи рублей. Прибыль за 2022 год: 15 млн 666 тысяч рублей», — указано в финотчете.

Согласно СБИС, выручка Курганского центрального рынка выросла с 78 миллионов рублей (2021 год) до 90 миллионов рублей (2022 год). Управляет организацией компания ООО «Новый рынок», в числе учредителей которой значится бизнесмен Максим Муравский. Мэрии Кургана принадлежит доля свыше 78% в АО «Курганский центральный рынок».

Корреспондент URA.RU направил запрос в АО «Курганский центральный рынок», чтобы уточнить причины резкого роста выручки и прибыли организации. Ответ ожидается.

Ранее на Центральном рынке в Кургане завершилась масштабная реконструкция. Было обновлено оборудование, открылись новые отделы и павильоны.

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Курганский центральный рынок увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. «Чистая прибыль АО „Курганский центральный рынок“ за 2021 год: 6 млн 534 тысячи рублей. Прибыль за 2022 год: 15 млн 666 тысяч рублей», — указано в финотчете. Согласно СБИС, выручка Курганского центрального рынка выросла с 78 миллионов рублей (2021 год) до 90 миллионов рублей (2022 год). Управляет организацией компания ООО «Новый рынок», в числе учредителей которой значится бизнесмен Максим Муравский. Мэрии Кургана принадлежит доля свыше 78% в АО «Курганский центральный рынок». Корреспондент URA.RU направил запрос в АО «Курганский центральный рынок», чтобы уточнить причины резкого роста выручки и прибыли организации. Ответ ожидается. Ранее на Центральном рынке в Кургане завершилась масштабная реконструкция. Было обновлено оборудование, открылись новые отделы и павильоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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