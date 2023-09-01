В Кургане центральный рынок в два раза увеличил прибыль

Курганский центральный рынок увеличил прибыль и выручку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский центральный рынок увеличил чистую прибыль более чем в два раза. Информация об этом содержится в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

«Чистая прибыль АО „Курганский центральный рынок“ за 2021 год: 6 млн 534 тысячи рублей. Прибыль за 2022 год: 15 млн 666 тысяч рублей», — указано в финотчете.

Согласно СБИС, выручка Курганского центрального рынка выросла с 78 миллионов рублей (2021 год) до 90 миллионов рублей (2022 год). Управляет организацией компания ООО «Новый рынок», в числе учредителей которой значится бизнесмен Максим Муравский. Мэрии Кургана принадлежит доля свыше 78% в АО «Курганский центральный рынок».

Корреспондент URA.RU направил запрос в АО «Курганский центральный рынок», чтобы уточнить причины резкого роста выручки и прибыли организации. Ответ ожидается.

Ранее на Центральном рынке в Кургане завершилась масштабная реконструкция. Было обновлено оборудование, открылись новые отделы и павильоны.