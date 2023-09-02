Медведев призвал не предаваться грезам о мире с Западом

02 сентября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

К странам Запада нужно относиться как к пособникам нацистов, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россиянам не стоит мечтать о мире с Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Украина в открытую выступает против России. В то же время Киев поддерживают многие иностранные государства. «[Украину] поддерживают почти все начальники западных стран. <…> Прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грезам, как мы когда-нибудь помиримся», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. До этого Медведев заявлял, что апокалипсис в мире все ближе. Об этом он говорил после слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад одобрял удары по Крыму.

Россиянам не стоит мечтать о мире с Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Украина в открытую выступает против России. В то же время Киев поддерживают многие иностранные государства. «[Украину] поддерживают почти все начальники западных стран. <…> Прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грезам, как мы когда-нибудь помиримся», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. До этого Медведев заявлял, что апокалипсис в мире все ближе. Об этом он говорил после слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад одобрял удары по Крыму.