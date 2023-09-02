Медведев призвал не предаваться грезам о мире с Западом

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
К странам Запада нужно относиться как к пособникам нацистов, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россиянам не стоит мечтать о мире с Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Украина в открытую выступает против России. В то же время Киев поддерживают многие иностранные государства.

«[Украину] поддерживают почти все начальники западных стран. <…> Прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грезам, как мы когда-нибудь помиримся», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

До этого Медведев заявлял, что апокалипсис в мире все ближе. Об этом он говорил после слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад одобрял удары по Крыму.

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Россиянам не стоит мечтать о мире с Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что Украина в открытую выступает против России. В то же время Киев поддерживают многие иностранные государства. «[Украину] поддерживают почти все начальники западных стран. <…> Прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции, а не предаваться сладким грезам, как мы когда-нибудь помиримся», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. До этого Медведев заявлял, что апокалипсис в мире все ближе. Об этом он говорил после слов советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад одобрял удары по Крыму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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