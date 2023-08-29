Медведев предрек апокалипсис после откровений Киева

Медведев: согласие Запада на удары Киева по Крыму — повод для войны

29 августа 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев прокомментировал слова Михаила Подоляка об ударах по России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму, означают приближение к апокалипсису и объявлению войны со стороны России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, „например, в Крыму“. <…> Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале . Он отметил, что удары по Крыму со стороны Киева дадут России повод действовать «против всех и каждого» в НАТО. К тому же украинские атаки, которые могут произойти в будущем, — повод для объявления войны. В своем посте он процитировал лидера Октябрьской революции Владимира Ленина: «Нас помнят, пока мы мешаем другим». Также зампред Совбеза РФ вспомнил слова первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который отмечал, что победа всегда остается за Россией. Ранее Подоляк заявлял, что Киев получил разрешение от Запада уничтожать все российское. Он отметил, что это касается и Крыма.

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Запад разрешил Киеву наносить удары по Крыму, означают приближение к апокалипсису и объявлению войны со стороны России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, „например, в Крыму“. <…> Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что удары по Крыму со стороны Киева дадут России повод действовать «против всех и каждого» в НАТО. К тому же украинские атаки, которые могут произойти в будущем, — повод для объявления войны. В своем посте он процитировал лидера Октябрьской революции Владимира Ленина: «Нас помнят, пока мы мешаем другим». Также зампред Совбеза РФ вспомнил слова первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, который отмечал, что победа всегда остается за Россией. Ранее Подоляк заявлял, что Киев получил разрешение от Запада уничтожать все российское. Он отметил, что это касается и Крыма.