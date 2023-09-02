Anadolu: Россию переподключат к SWIFT в рамках новой зерновой сделки

02 сентября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

«Россельхозбанк» могут переподключить к системе SWIFT, а также разморозить активы компаний РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Российский банк «Россельхозбанка» могут подключить к системе SWIFT, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. «Новый пакет предложений ООН по „зерновой сделке“ подразумевает переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT», — сообщает турецкое агентство Anadolu. Также ООН предлагает разморозить активы российских компаний. 31 августа генсек ООН Антониу Гутеррешем направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В этот же день Россия передала Турции условия для Запада по возобновлению соглашения. Москва вышла из сделки 17 июля.

Российский банк «Россельхозбанка» могут подключить к системе SWIFT, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. «Новый пакет предложений ООН по „зерновой сделке“ подразумевает переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT», — сообщает турецкое агентство Anadolu. Также ООН предлагает разморозить активы российских компаний. 31 августа генсек ООН Антониу Гутеррешем направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В этот же день Россия передала Турции условия для Запада по возобновлению соглашения. Москва вышла из сделки 17 июля.