Anadolu: Россию переподключат к SWIFT в рамках новой зерновой сделки

«Россельхозбанк» могут переподключить к системе SWIFT, а также разморозить активы компаний РФ
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Российский банк «Россельхозбанка» могут подключить к системе SWIFT, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
«Новый пакет предложений ООН по „зерновой сделке“ подразумевает переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT», — сообщает турецкое агентство Anadolu. Также ООН предлагает разморозить активы российских компаний.
31 августа генсек ООН Антониу Гутеррешем направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В этот же день Россия передала Турции условия для Запада по возобновлению соглашения. Москва вышла из сделки 17 июля.
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