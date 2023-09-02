Anadolu: Россию переподключат к SWIFT в рамках новой зерновой сделки

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Бренды ПМЭФ, россельхозбанк
«Россельхозбанк» могут переподключить к системе SWIFT, а также разморозить активы компаний РФ Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Российский банк «Россельхозбанка» могут подключить к системе SWIFT, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Новый пакет предложений ООН по „зерновой сделке“ подразумевает переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT», — сообщает турецкое агентство Anadolu. Также ООН предлагает разморозить активы российских компаний.

31 августа генсек ООН Антониу Гутеррешем направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В этот же день Россия передала Турции условия для Запада по возобновлению соглашения. Москва вышла из сделки 17 июля.

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Российский банк «Россельхозбанка» могут подключить к системе SWIFT, чтобы возродить зерновую сделку. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. «Новый пакет предложений ООН по „зерновой сделке“ подразумевает переподключение „Россельхозбанка“ к SWIFT», — сообщает турецкое агентство Anadolu. Также ООН предлагает разморозить активы российских компаний. 31 августа генсек ООН Антониу Гутеррешем направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письма с предложением о возобновлении зерновой сделки. В этот же день Россия передала Турции условия для Запада по возобновлению соглашения. Москва вышла из сделки 17 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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