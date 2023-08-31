Лавров через Турцию передал важное послание Западу

Лавров передал условия возобновления зерновой сделки Западу

31 августа 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Зерновая сделка стала одной из главных тем переговоров Сергея Лаврова с Хаканом Фиданом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия передала Турции условия, которые должны выполнить на Западе для возобновления зерновой сделки. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров. Также на встрече представителей двух стран обсуждалась поставка российского зерна по льготной цене «Россия довела до Турции сведения, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на youtube-канале МИД России. Фидан и Лавров также обсуждали поставки миллиона тонн российского зерна по льготной цене. Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Зерно предназначено для дальнейшей переработки. Глава МИД Турции выразил надежду на возобновление зерновой сделки. Он сообщил, что Анкара подготовила ряд «новых пакетов» для «оживления» соглашения. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в ближайшее время намерена обсудить условия зерновой сделки. Москва настаивает на выполнении всех своих условий. О выходе из сделки Россия уведомила Турцию и Украину 17 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия передала Турции условия, которые должны выполнить на Западе для возобновления зерновой сделки. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил глава дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров. Также на встрече представителей двух стран обсуждалась поставка российского зерна по льготной цене «Россия довела до Турции сведения, что должны сделать на Западе для восстановления зерновой сделки», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции. Трансляция велась на youtube-канале МИД России. Фидан и Лавров также обсуждали поставки миллиона тонн российского зерна по льготной цене. Ранее с такой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин. Зерно предназначено для дальнейшей переработки. Глава МИД Турции выразил надежду на возобновление зерновой сделки. Он сообщил, что Анкара подготовила ряд «новых пакетов» для «оживления» соглашения. Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в ближайшее время намерена обсудить условия зерновой сделки. Москва настаивает на выполнении всех своих условий. О выходе из сделки Россия уведомила Турцию и Украину 17 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны откровенно саботировали условия черноморской инициативы.