Глава Минобороны дал шанс зерновой сделке

Сергей Шойгу заявил о намерении РФ продолжать сотрудничать с Турцией по вопросам СирииФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Россия продлит зерновую сделку в случае, если партнеры выполнять все обещанные РФ обязательства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Глава военного ведомства отметил, что выполнить условия, обещанные России, оказалось сложнее, чем «выстраивать новые коридоры и новые наземные маршруты».
Кроме того, Шойгу заявил о намерении России продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией по вопросам Сирии. «Я имею в виду <…> налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что это первые в истории РФ, Турции и Сирии встречи, в ходе которых главы военных ведомств собираются для решения гуманитарных вопросов.
Россия продлит зерновую сделку в случае, если партнеры выполнять все обещанные РФ обязательства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. «Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Глава военного ведомства отметил, что выполнить условия, обещанные России, оказалось сложнее, чем «выстраивать новые коридоры и новые наземные маршруты». Кроме того, Шойгу заявил о намерении России продолжать стратегическое двустороннее партнерство с Турцией по вопросам Сирии. «Я имею в виду <…> налаживание отношений между Турцией и Сирией с нашим участием, потом к этому проекту подключились иранские коллеги», — сказал Шойгу. Он подчеркнул, что это первые в истории РФ, Турции и Сирии встречи, в ходе которых главы военных ведомств собираются для решения гуманитарных вопросов.