В МФЦ опровергли слух о чипировании россиян

30 августа 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

В МФЦ сообщили, что отказаться от сдачи биометрии можно в любой момент Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В мессенджерах начали сообщать россиянам, что если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. Однако в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что это недостоверная информация. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в МФЦ Свердловской области. Начала расходиться информация о том, что россиянам нужно срочно отказываться от сдачи своих биометрических данных, так как в ином случае их якобы чипируют. Однако в Многофункциональном центре Свердловской области опровергли эту информацию. «Нет, никакие чипы вживлять не будут. Отказ от сдачи биометрических данных можно написать и после 1 сентября. Под биометрическими данными подразумеваются только запись голоса и фото, а не чипирование», — сообщили в МФЦ. Ранее среди россиян распространился слух, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрию граждан без их разрешения. Однако эту информацию опровергли юрист Михаил Федотов и МФЦ.

В мессенджерах начали сообщать россиянам, что если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. Однако в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что это недостоверная информация. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в МФЦ Свердловской области. Начала расходиться информация о том, что россиянам нужно срочно отказываться от сдачи своих биометрических данных, так как в ином случае их якобы чипируют. Однако в Многофункциональном центре Свердловской области опровергли эту информацию. «Нет, никакие чипы вживлять не будут. Отказ от сдачи биометрических данных можно написать и после 1 сентября. Под биометрическими данными подразумеваются только запись голоса и фото, а не чипирование», — сообщили в МФЦ. Ранее среди россиян распространился слух, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрию граждан без их разрешения. Однако эту информацию опровергли юрист Михаил Федотов и МФЦ.