В МФЦ опровергли слух о чипировании россиян

В мессенджерах начали сообщать россиянам, что если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. Однако в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что это недостоверная информация. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в МФЦ Свердловской области.
Начала расходиться информация о том, что россиянам нужно срочно отказываться от сдачи своих биометрических данных, так как в ином случае их якобы чипируют. Однако в Многофункциональном центре Свердловской области опровергли эту информацию.
«Нет, никакие чипы вживлять не будут. Отказ от сдачи биометрических данных можно написать и после 1 сентября. Под биометрическими данными подразумеваются только запись голоса и фото, а не чипирование», — сообщили в МФЦ.
Ранее среди россиян распространился слух, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрию граждан без их разрешения. Однако эту информацию опровергли юрист Михаил Федотов и МФЦ.
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