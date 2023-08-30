В МФЦ опровергли слух о чипировании россиян

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Открытие МФЦ в Ельцин Центре. Екатеринбург, фотоаппарат, услуги, мфц
В МФЦ сообщили, что отказаться от сдачи биометрии можно в любой момент Фото:
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Опровержение фейковой информации

В мессенджерах начали сообщать россиянам, что если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. Однако в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что это недостоверная информация. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в МФЦ Свердловской области.

Начала расходиться информация о том, что россиянам нужно срочно отказываться от сдачи своих биометрических данных, так как в ином случае их якобы чипируют. Однако в Многофункциональном центре Свердловской области опровергли эту информацию.

«Нет, никакие чипы вживлять не будут. Отказ от сдачи биометрических данных можно написать и после 1 сентября. Под биометрическими данными подразумеваются только запись голоса и фото, а не чипирование», — сообщили в МФЦ.

Ранее среди россиян распространился слух, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрию граждан без их разрешения. Однако эту информацию опровергли юрист Михаил Федотов и МФЦ.

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В мессенджерах начали сообщать россиянам, что если не удалить данные биометрии до 31 августа, это приведет к чипированию. Однако в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что это недостоверная информация. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в МФЦ Свердловской области. Начала расходиться информация о том, что россиянам нужно срочно отказываться от сдачи своих биометрических данных, так как в ином случае их якобы чипируют. Однако в Многофункциональном центре Свердловской области опровергли эту информацию. «Нет, никакие чипы вживлять не будут. Отказ от сдачи биометрических данных можно написать и после 1 сентября. Под биометрическими данными подразумеваются только запись голоса и фото, а не чипирование», — сообщили в МФЦ. Ранее среди россиян распространился слух, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрию граждан без их разрешения. Однако эту информацию опровергли юрист Михаил Федотов и МФЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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