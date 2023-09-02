«Урал» второй раз подряд проиграл в РПЛ

02 сентября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Встреча «Урала» и «Ахмата» закончилась со счетом 0:1 (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Футбольная команда «Ахмат» обыграла «Урал» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды из Грозного. Таким образом, «Урал» проиграл второй раз подряд в рамках РПЛ. «Есть победа! „Ахмат“ в гостях обыграл „Урал“ со счетом 1:0! Победный гол в первом тайме с пенальти забил Мохамед Конате!» — передает пресс-служба «Ахмата» в своем telegram-канале . После этого команда из Грозного поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Урал» сохраняют третью строчку с 13 баллами в зачете. Ранее «Урал» проиграл в матче с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 0:4.

Футбольная команда «Ахмат» обыграла «Урал» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды из Грозного. Таким образом, «Урал» проиграл второй раз подряд в рамках РПЛ. «Есть победа! „Ахмат“ в гостях обыграл „Урал“ со счетом 1:0! Победный гол в первом тайме с пенальти забил Мохамед Конате!» — передает пресс-служба «Ахмата» в своем telegram-канале. После этого команда из Грозного поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Урал» сохраняют третью строчку с 13 баллами в зачете. Ранее «Урал» проиграл в матче с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 0:4.