«Урал» второй раз подряд проиграл в РПЛ

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ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, фк урал
Встреча «Урала» и «Ахмата» закончилась со счетом 0:1 (архивное фото) Фото:

Футбольная команда «Ахмат» обыграла «Урал» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды из Грозного. Таким образом, «Урал» проиграл второй раз подряд в рамках РПЛ.

«Есть победа! „Ахмат“ в гостях обыграл „Урал“ со счетом 1:0! Победный гол в первом тайме с пенальти забил Мохамед Конате!» — передает пресс-служба «Ахмата» в своем telegram-канале. После этого команда из Грозного поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Урал» сохраняют третью строчку с 13 баллами в зачете.

Ранее «Урал» проиграл в матче с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 0:4.

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Футбольная команда «Ахмат» обыграла «Урал» в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе команды из Грозного. Таким образом, «Урал» проиграл второй раз подряд в рамках РПЛ. «Есть победа! „Ахмат“ в гостях обыграл „Урал“ со счетом 1:0! Победный гол в первом тайме с пенальти забил Мохамед Конате!» — передает пресс-служба «Ахмата» в своем telegram-канале. После этого команда из Грозного поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Урал» сохраняют третью строчку с 13 баллами в зачете. Ранее «Урал» проиграл в матче с «Зенитом». Встреча закончилась со счетом 0:4.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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