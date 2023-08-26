«Урал» впервые проиграл в 6-м туре РПЛ

26 августа 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

«Урал» выиграл четыре игры в туре РПЛ, проиграв «Зениту» 26 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Футбольная команда «Урал» из Екатеринбурга не забила ни одного гола во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча команд в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) закончилась со счетом 0:4. Таким образом «Урал» впервые проиграл в туре. Матч закончился со счетом 0:4. Прямой эфир встречи транслировал телеканал «Матч ТВ». Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в рамках 6-го тура РПЛ. Во время тура «Урал» выиграл четыре игры, одна закончилась ничьей. Всего команда сыграла шесть матчей. Команда впервые проиграла 26 августа.

Футбольная команда «Урал» из Екатеринбурга не забила ни одного гола во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча команд в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) закончилась со счетом 0:4. Таким образом «Урал» впервые проиграл в туре. Матч закончился со счетом 0:4. Прямой эфир встречи транслировал телеканал «Матч ТВ». Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в рамках 6-го тура РПЛ. Во время тура «Урал» выиграл четыре игры, одна закончилась ничьей. Всего команда сыграла шесть матчей. Команда впервые проиграла 26 августа.