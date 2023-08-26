«Урал» впервые проиграл в 6-м туре РПЛ

«Урал» выиграл четыре игры в туре РПЛ, проиграв «Зениту» 26 августа
Футбольная команда «Урал» из Екатеринбурга не забила ни одного гола во время матча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча команд в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) закончилась со счетом 0:4. Таким образом «Урал» впервые проиграл в туре.
Матч закончился со счетом 0:4. Прямой эфир встречи транслировал телеканал «Матч ТВ». Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в рамках 6-го тура РПЛ.
Во время тура «Урал» выиграл четыре игры, одна закончилась ничьей. Всего команда сыграла шесть матчей. Команда впервые проиграла 26 августа.
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