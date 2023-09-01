Самолет «Уральских авиалиний» изменил маршрут из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший ночью 2 сентября из Сочи в Москву, из-за проблем с системой наддува изменил маршрут. Лайнер полетел в столицу России через воздушное пространство Казахстана, сообщили в соцсетях.
«Во время полета у лайнера „Уральских авиалиний“ возникла проблема с одной из двух систем наддува. Из-за этого борт не мог набрать необходимую высоту. Экипаж принял решение лететь через воздушное пространство Республики Казахстан», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Самолет должен был приземлиться в аэропорту Домодедово. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу уральской авиакомпании. Ответ ожидается.
Наддув кабины (салона) — процесс, при котором в самолет закачивается воздух. Таким образом создается безопасная и комфортная среда для людей на большой высоте.
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