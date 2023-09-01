01 сентября 2023

Самолет «Уральских авиалиний» изменил маршрут из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, авиация
У самолета отказала система наддува Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший ночью 2 сентября из Сочи в Москву, из-за проблем с системой наддува изменил маршрут. Лайнер полетел в столицу России через воздушное пространство Казахстана, сообщили в соцсетях.

«Во время полета у лайнера „Уральских авиалиний“ возникла проблема с одной из двух систем наддува. Из-за этого борт не мог набрать необходимую высоту. Экипаж принял решение лететь через воздушное пространство Республики Казахстан», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Домодедово. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу уральской авиакомпании. Ответ ожидается.

Наддув кабины (салона) — процесс, при котором в самолет закачивается воздух. Таким образом создается безопасная и комфортная среда для людей на большой высоте.

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Самолет «Уральских авиалиний», следовавший ночью 2 сентября из Сочи в Москву, из-за проблем с системой наддува изменил маршрут. Лайнер полетел в столицу России через воздушное пространство Казахстана, сообщили в соцсетях. «Во время полета у лайнера „Уральских авиалиний“ возникла проблема с одной из двух систем наддува. Из-за этого борт не мог набрать необходимую высоту. Экипаж принял решение лететь через воздушное пространство Республики Казахстан», — пишет telegram-канал Aviaincident. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Домодедово. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу уральской авиакомпании. Ответ ожидается. Наддув кабины (салона) — процесс, при котором в самолет закачивается воздух. Таким образом создается безопасная и комфортная среда для людей на большой высоте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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