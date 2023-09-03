Полпред Якушев поздравил ветеранов с Днем победы СССР над милитаристской Японией

Полномоченный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральских ветеранов с Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Он отметил, что жители округа всегда справлялись со всеми испытаниями.
«Уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны! После победы над нацисткой Германией наша страна нашла в себе силы на еще один рывок! <…> Жители округа всегда могли справляться с любыми испытаниями», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба.
День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается 3 сентября. В 2020 году такую инициативу выдвинули депутаты Госдумы РФ. Законопроект был принят в третьем чтении.
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