Полпред Якушев поздравил ветеранов с Днем победы СССР над милитаристской Японией

Владимир Якушев отметил уральских ветеранов Фото: Московец Илья © URA.RU

Полномоченный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральских ветеранов с Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Он отметил, что жители округа всегда справлялись со всеми испытаниями.

«Уважаемые ветераны, поздравляю вас с Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны! После победы над нацисткой Германией наша страна нашла в себе силы на еще один рывок! <…> Жители округа всегда могли справляться с любыми испытаниями», — сказал Якушев. Его слова URA.RU передала пресс-служба.

День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны отмечается 3 сентября. В 2020 году такую инициативу выдвинули депутаты Госдумы РФ. Законопроект был принят в третьем чтении.