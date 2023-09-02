Соликамец, укравший парфюм, ударил полицейского при задержании

Жителя Соликамска, укравшего парфюм в магазине, задержал сотрудник полиции, который возвращался домой после дежурства. Злоумышленник ударил полицейского по лицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Злоумышленник похитил парфюмерию, продал ее случайным прохожим и на вырученные деньги купил алкоголь. Подозреваемого в совершении преступления заметил сотрудник полиции, который шел домой после дежурства. При задержании мужчина ударил полицейского по лицу и попытался скрыться», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным полиции, их сотрудник хорошо знал подозреваемого. Силовик вызвал на подмогу наряд. До приезда коллег полицейский преследовал злоумышленника.
Вместе с нарядом они поймали соликамца в одном из подъездов многоквартирного дома. По приговору суда злоумышленник получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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