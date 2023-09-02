02 сентября 2023
01 сентября 2023

Соликамец, укравший парфюм, ударил полицейского при задержании

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Соликамска ударил полицейского и получил семь лет в колонии строгого режима Фото:

Жителя Соликамска, укравшего парфюм в магазине, задержал сотрудник полиции, который возвращался домой после дежурства. Злоумышленник ударил полицейского по лицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Злоумышленник похитил парфюмерию, продал ее случайным прохожим и на вырученные деньги купил алкоголь. Подозреваемого в совершении преступления заметил сотрудник полиции, который шел домой после дежурства. При задержании мужчина ударил полицейского по лицу и попытался скрыться», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, их сотрудник хорошо знал подозреваемого. Силовик вызвал на подмогу наряд. До приезда коллег полицейский преследовал злоумышленника.

Вместе с нарядом они поймали соликамца в одном из подъездов многоквартирного дома. По приговору суда злоумышленник получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Жителя Соликамска, укравшего парфюм в магазине, задержал сотрудник полиции, который возвращался домой после дежурства. Злоумышленник ударил полицейского по лицу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Злоумышленник похитил парфюмерию, продал ее случайным прохожим и на вырученные деньги купил алкоголь. Подозреваемого в совершении преступления заметил сотрудник полиции, который шел домой после дежурства. При задержании мужчина ударил полицейского по лицу и попытался скрыться», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным полиции, их сотрудник хорошо знал подозреваемого. Силовик вызвал на подмогу наряд. До приезда коллег полицейский преследовал злоумышленника. Вместе с нарядом они поймали соликамца в одном из подъездов многоквартирного дома. По приговору суда злоумышленник получил 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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