Губернаторы Тюменской области и ЯНАО продегустировали сыр с плесенью. Фото, видео

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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Александр Моор и Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО в Ноябрьске. На нем губернаторы оценили вкус тюменского сыра с плесенью. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«Это мероприятие впервые проходит в новом ярмарочном пространстве „Южные ворота Ямала“. Площадка создана благодаря проекту инициативного бюджетирования, направленному на развитие инициатив на территории муниципалитета. На нем губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр с плесенью, прошлись по рядам, пообщались с производителями», — пишет информационный центр в telegam-канале.

По их словам площадка разделена на три зоны: основное торговое пространство, резервное торговое пространство, зона отдыха. Предприниматели Тюмени представили на ярмарке рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье.

Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Губернатор Тюменской области планировал посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО. Также в целях сходить на фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, а позже встретиться с молодежью города.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО в Ноябрьске. На нем губернаторы оценили вкус тюменского сыра с плесенью. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Это мероприятие впервые проходит в новом ярмарочном пространстве „Южные ворота Ямала“. Площадка создана благодаря проекту инициативного бюджетирования, направленному на развитие инициатив на территории муниципалитета. На нем губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр с плесенью, прошлись по рядам, пообщались с производителями», — пишет информационный центр в telegam-канале. По их словам площадка разделена на три зоны: основное торговое пространство, резервное торговое пространство, зона отдыха. Предприниматели Тюмени представили на ярмарке рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье. Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Губернатор Тюменской области планировал посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО. Также в целях сходить на фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, а позже встретиться с молодежью города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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