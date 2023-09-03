Губернаторы Тюменской области и ЯНАО продегустировали сыр с плесенью. Фото, видео

03 сентября 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Александр Моор и Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО в Ноябрьске. На нем губернаторы оценили вкус тюменского сыра с плесенью. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Это мероприятие впервые проходит в новом ярмарочном пространстве „Южные ворота Ямала“. Площадка создана благодаря проекту инициативного бюджетирования, направленному на развитие инициатив на территории муниципалитета. На нем губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр с плесенью, прошлись по рядам, пообщались с производителями», — пишет информационный центр в telegam-канале. По их словам площадка разделена на три зоны: основное торговое пространство, резервное торговое пространство, зона отдыха. Предприниматели Тюмени представили на ярмарке рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье. Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Губернатор Тюменской области планировал посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО. Также в целях сходить на фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, а позже встретиться с молодежью города. Фото: информационный центр правительства Тюменской области, telegram-канал, https://t.me/operativnyishtabtyumen/16610 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посетили ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО в Ноябрьске. На нем губернаторы оценили вкус тюменского сыра с плесенью. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Это мероприятие впервые проходит в новом ярмарочном пространстве „Южные ворота Ямала“. Площадка создана благодаря проекту инициативного бюджетирования, направленному на развитие инициатив на территории муниципалитета. На нем губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продегустировали тюменский сыр с плесенью, прошлись по рядам, пообщались с производителями», — пишет информационный центр в telegam-канале. По их словам площадка разделена на три зоны: основное торговое пространство, резервное торговое пространство, зона отдыха. Предприниматели Тюмени представили на ярмарке рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье. Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Губернатор Тюменской области планировал посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и ЯНАО. Также в целях сходить на фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, а позже встретиться с молодежью города.