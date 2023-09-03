Губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. В течение дня он планирует посетить объекты благоустройства и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.
«В планах главы региона посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, встретиться с молодежью города» — пишет информационный центр в telegam-канале.
Также губернатор региона будет участвовать в праздничных мероприятиях. Все события дня посвящены Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.
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