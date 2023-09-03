Губернатор Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, моор александр
Губернатор региона посетит объекты благоустройства Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. В течение дня он планирует посетить объекты благоустройства и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

«В планах главы региона посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, встретиться с молодежью города» — пишет информационный центр в telegam-канале.

Также губернатор региона будет участвовать в праздничных мероприятиях. Все события дня посвящены Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. В течение дня он планирует посетить объекты благоустройства и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «В планах главы региона посетить объекты благоустройства, ярмарку товаропроизводителей Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта, встретиться с молодежью города» — пишет информационный центр в telegam-канале. Также губернатор региона будет участвовать в праздничных мероприятиях. Все события дня посвящены Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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