Глава МИД Франции: система безопасности в Европе должна создаваться с учетом мнения РФ

04 сентября 2023 в 00:17 Размер текста - 17 +

Новая система безопасности должна учесть интересы России и Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью. «Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности» — сказала Колонна в интервью газете Le Monde. Глава МИД Франции подчеркнула, что интересы Украины тоже не должны пострадать. Страны G7 настроены и дальше поддерживать Киев, кроме того рассматривается возможность расширения военной и гуманитарной помощи. По итогам саммита НАТО в Вильнюсе Франция пообещала обеспечить Украине поставки вооружения на следующие четыре года. Первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий безопасности состоится в ближайшие несколько недель. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что подобные действия Парижа ведут к усилению конфликта.

Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью. «Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности» — сказала Колонна в интервью газете Le Monde. Глава МИД Франции подчеркнула, что интересы Украины тоже не должны пострадать. Страны G7 настроены и дальше поддерживать Киев, кроме того рассматривается возможность расширения военной и гуманитарной помощи. По итогам саммита НАТО в Вильнюсе Франция пообещала обеспечить Украине поставки вооружения на следующие четыре года. Первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий безопасности состоится в ближайшие несколько недель. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что подобные действия Парижа ведут к усилению конфликта.