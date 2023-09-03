03 сентября 2023

Глава МИД Франции: система безопасности в Европе должна создаваться с учетом мнения РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов у консульства Франции. Екатеринбург, флаг франции
Новая система безопасности должна учесть интересы России и Украины Фото:

Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью.

«Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности» — сказала Колонна в интервью газете Le Monde.

Глава МИД Франции подчеркнула, что интересы Украины тоже не должны пострадать. Страны G7 настроены и дальше поддерживать Киев, кроме того рассматривается возможность расширения военной и гуманитарной помощи.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе Франция пообещала обеспечить Украине поставки вооружения на следующие четыре года. Первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий безопасности состоится в ближайшие несколько недель. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что подобные действия Парижа ведут к усилению конфликта.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью. «Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности» — сказала Колонна в интервью газете Le Monde. Глава МИД Франции подчеркнула, что интересы Украины тоже не должны пострадать. Страны G7 настроены и дальше поддерживать Киев, кроме того рассматривается возможность расширения военной и гуманитарной помощи. По итогам саммита НАТО в Вильнюсе Франция пообещала обеспечить Украине поставки вооружения на следующие четыре года. Первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий безопасности состоится в ближайшие несколько недель. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что подобные действия Парижа ведут к усилению конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...