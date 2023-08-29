В США рассказали, когда Украина получит гарантии безопасности

WSJ: страны G7 окончательно согласуют гарантии безопасности для Киева в 2024 году

29 августа 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Ранее страны Запада согласовали гарантии безопасности для Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заключение соглашений по гарантиям безопасности для Украины состоится не ранее 2024 года. Об этом американской газете Wall Street Journal сообщили высокопоставленные чиновники Франции и ФРГ. «Париж планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель. <…> Однако окончательные гарантии безопасности для Киева будут подписаны не раньше следующего года», — говорится в материале Wall Street Journal . Германия еще думает над тем, какую военную помощь предоставить Киеву в рамках договора. Франция, в свою очередь, готова согласовать поставки оружия на следующие четыре года. Информацию по другим странам, которые входят в G7, газета не приводит. В середине июля страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. В них вошли: усиление поддержки Киева, передача Украине истребителей и артиллерии. Однако тогда они не содержали конкретных данных о сроках поставок и количестве вооружения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США для Украины гарантии безопасности по «израильской модели». Помимо поставок вооружения, в нее входят совместные тренировки и передача технологий, сообщает RT.

Заключение соглашений по гарантиям безопасности для Украины состоится не ранее 2024 года. Об этом американской газете Wall Street Journal сообщили высокопоставленные чиновники Франции и ФРГ. «Париж планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель. <…> Однако окончательные гарантии безопасности для Киева будут подписаны не раньше следующего года», — говорится в материале Wall Street Journal. Германия еще думает над тем, какую военную помощь предоставить Киеву в рамках договора. Франция, в свою очередь, готова согласовать поставки оружия на следующие четыре года. Информацию по другим странам, которые входят в G7, газета не приводит. В середине июля страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. В них вошли: усиление поддержки Киева, передача Украине истребителей и артиллерии. Однако тогда они не содержали конкретных данных о сроках поставок и количестве вооружения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США для Украины гарантии безопасности по «израильской модели». Помимо поставок вооружения, в нее входят совместные тренировки и передача технологий, сообщает RT.