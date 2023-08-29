В США рассказали, когда Украина получит гарантии безопасности

Заключение соглашений по гарантиям безопасности для Украины состоится не ранее 2024 года. Об этом американской газете Wall Street Journal сообщили высокопоставленные чиновники Франции и ФРГ.
«Париж планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель. <…> Однако окончательные гарантии безопасности для Киева будут подписаны не раньше следующего года», — говорится в материале Wall Street Journal. Германия еще думает над тем, какую военную помощь предоставить Киеву в рамках договора. Франция, в свою очередь, готова согласовать поставки оружия на следующие четыре года. Информацию по другим странам, которые входят в G7, газета не приводит.
В середине июля страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. В них вошли: усиление поддержки Киева, передача Украине истребителей и артиллерии. Однако тогда они не содержали конкретных данных о сроках поставок и количестве вооружения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США для Украины гарантии безопасности по «израильской модели». Помимо поставок вооружения, в нее входят совместные тренировки и передача технологий, сообщает RT.
Заключение соглашений по гарантиям безопасности для Украины состоится не ранее 2024 года. Об этом американской газете Wall Street Journal сообщили высокопоставленные чиновники Франции и ФРГ. «Париж планирует провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий в ближайшие несколько недель. <…> Однако окончательные гарантии безопасности для Киева будут подписаны не раньше следующего года», — говорится в материале Wall Street Journal. Германия еще думает над тем, какую военную помощь предоставить Киеву в рамках договора. Франция, в свою очередь, готова согласовать поставки оружия на следующие четыре года. Информацию по другим странам, которые входят в G7, газета не приводит. В середине июля страны G7 согласовали гарантии безопасности для Украины. В них вошли: усиление поддержки Киева, передача Украине истребителей и артиллерии. Однако тогда они не содержали конкретных данных о сроках поставок и количестве вооружения. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить от США для Украины гарантии безопасности по «израильской модели». Помимо поставок вооружения, в нее входят совместные тренировки и передача технологий, сообщает RT.