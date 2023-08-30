Замглавы МИД РФ Грушко: заявления Парижа по Украине угрожают безопасности Франции

Заявление властей Парижа о вероятном предоставление Украине гарантий безопасности заставляет нести риск для защиты самой Франции. Это решение в сторону дальнейшей эскалации кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Это (предоставление гарантий безопасности Украине — прим. URA.RU) шаг в сторону дальнейшей эскалации и повышения ставок в гибридной войне против России, которую развязал Запад, это совершенно очевидно. Я уверен в том, что и французы должны понимать, что это сопряжено с возрастающими рисками для безопасности самой Франции», — сказал Грушко в эфире Первого канала. Сейчас вопрос гарантий безопасности Украине со стороны Франции находится в стадии обсуждения.
В середине июля страны G7 обсудили гарантии безопасности для Украины. В список предоставляемых гарантий вошли: усиление поддержки Киева, передача Украине истребителей и артиллерии. Несмотря на это, в соглашение не было точной информации о сроках поставок и количестве вооружения. Также Париж решил провести первый раунд переговоров с Киевом по тематике двусторонних гарантий. Но окончательные гарантии будут подписаны только в 2024 году.
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