Власти города ХМАО сообщили о коммунальной аварии

Жителей Нефтеюганска предупредили о возможных перебоях в подаче холодной воды
В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 3 сентября произошла коммунальная авария на водопроводе на улице Молодежная. Глава города Эльвира Бугай в социальных сетях предупредила жителей о возможных перебоях в подаче холодной воды.
«Уважаемые жители, на улице Молодежная произошел порыв водопровода. <…> Прошу не беспокоиться, в ближайшее время подача холодной воды может быть с перебоями», — написала мэр в своем telegram-канале.
В настоящий момент ведутся работы по устранению аварии и ее последствий. Выясняются причины ЧП и степень повреждения водопровода. Для жителей организован подвоз питьевой воды.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.