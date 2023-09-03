Власти города ХМАО сообщили о коммунальной аварии

Жители Нефтеюганска остались без воды из-за аварии на трубопроводе

04 сентября 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Жителей Нефтеюганска предупредили о возможных перебоях в подаче холодной воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 3 сентября произошла коммунальная авария на водопроводе на улице Молодежная. Глава города Эльвира Бугай в социальных сетях предупредила жителей о возможных перебоях в подаче холодной воды. «Уважаемые жители, на улице Молодежная произошел порыв водопровода. <…> Прошу не беспокоиться, в ближайшее время подача холодной воды может быть с перебоями», — написала мэр в своем telegram-канале. В настоящий момент ведутся работы по устранению аварии и ее последствий. Выясняются причины ЧП и степень повреждения водопровода. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 3 сентября произошла коммунальная авария на водопроводе на улице Молодежная. Глава города Эльвира Бугай в социальных сетях предупредила жителей о возможных перебоях в подаче холодной воды. «Уважаемые жители, на улице Молодежная произошел порыв водопровода. <…> Прошу не беспокоиться, в ближайшее время подача холодной воды может быть с перебоями», — написала мэр в своем telegram-канале. В настоящий момент ведутся работы по устранению аварии и ее последствий. Выясняются причины ЧП и степень повреждения водопровода. Для жителей организован подвоз питьевой воды.