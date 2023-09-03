03 сентября 2023
02 сентября 2023
01 сентября 2023

Власти города ХМАО сообщили о коммунальной аварии

Жители Нефтеюганска остались без воды из-за аварии на трубопроводе
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Нефтеюганска предупредили о возможных перебоях в подаче холодной воды Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 3 сентября произошла коммунальная авария на водопроводе на улице Молодежная. Глава города Эльвира Бугай в социальных сетях предупредила жителей о возможных перебоях в подаче холодной воды.

«Уважаемые жители, на улице Молодежная произошел порыв водопровода. <…> Прошу не беспокоиться, в ближайшее время подача холодной воды может быть с перебоями», — написала мэр в своем telegram-канале.

В настоящий момент ведутся работы по устранению аварии и ее последствий. Выясняются причины ЧП и степень повреждения водопровода. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

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В Нефтеюганске (ХМАО) вечером 3 сентября произошла коммунальная авария на водопроводе на улице Молодежная. Глава города Эльвира Бугай в социальных сетях предупредила жителей о возможных перебоях в подаче холодной воды. «Уважаемые жители, на улице Молодежная произошел порыв водопровода. <…> Прошу не беспокоиться, в ближайшее время подача холодной воды может быть с перебоями», — написала мэр в своем telegram-канале. В настоящий момент ведутся работы по устранению аварии и ее последствий. Выясняются причины ЧП и степень повреждения водопровода. Для жителей организован подвоз питьевой воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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