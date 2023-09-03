Al Jazeera: мятежники Нигера направили подкрепление к базе французских военных

В Нигере мятежники направили дополнительные подразделения армии к базе французских военных в Ниамее. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
«Подкрепление направляется на базу в Ниамее, где находятся французские военные, с приказом осуществлять за ними слежение. Военнослужащие Франции не покидают территорию базы», — сообщил
Ранее мятежники потребовали вывода французских войск из Нигера до третьего сентября. Некоторые из них требовали отключить подачу электричества и воды на базу и прекратить поставки продовольствия. МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные не могут выполнять свою миссию из-за отсутствия совместных операций с нигерийскими войсками.
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