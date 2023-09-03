03 сентября 2023

Al Jazeera: мятежники Нигера направили подкрепление к базе французских военных

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, сво, военный
Дополнительные подразделения отправили к базе французских военных для слежки за ними Фото:
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В Нигере мятежники направили дополнительные подразделения армии к базе французских военных в Ниамее. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Подкрепление направляется на базу в Ниамее, где находятся французские военные, с приказом осуществлять за ними слежение. Военнослужащие Франции не покидают территорию базы», — сообщил телеканал, ссылаясь на источник.

Ранее мятежники потребовали вывода французских войск из Нигера до третьего сентября. Некоторые из них требовали отключить подачу электричества и воды на базу и прекратить поставки продовольствия. МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные не могут выполнять свою миссию из-за отсутствия совместных операций с нигерийскими войсками.

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В Нигере мятежники направили дополнительные подразделения армии к базе французских военных в Ниамее. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. «Подкрепление направляется на базу в Ниамее, где находятся французские военные, с приказом осуществлять за ними слежение. Военнослужащие Франции не покидают территорию базы», — сообщил телеканал, ссылаясь на источник. Ранее мятежники потребовали вывода французских войск из Нигера до третьего сентября. Некоторые из них требовали отключить подачу электричества и воды на базу и прекратить поставки продовольствия. МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что французские военные не могут выполнять свою миссию из-за отсутствия совместных операций с нигерийскими войсками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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