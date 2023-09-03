03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Челябинске задержали членов ОПГ, фиктивно сдававших элитное жилье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения по подростку, убившему свою подругу. Екатеринбург, задержанный, суд, мера пресечения, конвой
Один из участников ОПГ водворен в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде Фото:

В Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), фиктивно сдававшей элитное жилье. Группу организовали отец и сын. Об этом URA.RU 4 сентября сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

«В интернете от имени агентства недвижимости размещались объявления о сдаче в аренду элитных квартир со стоимостью ниже среднерыночной — от пяти до шести тысяч рублей в месяц. Самих квартир не существовало, а их фотографии были фальшивые. Клиентов приглашали в офис для назначения даты осмотра квартиры и внесения задатка. Как только клиент звонил мнимому собственнику, ему переносили дату и время осмотра квартиры, а затем отключали абонентский номер», — сообщили в пресс-службе ведомства.

После этого подключался еще один участник ОПГ, который звонил квартиросъемщику и уточнял, как прошел просмотр квартиры. Услышав, что осмотра не состоялось, он убеждал клиента посмотреть другие варианты. Это были объявления реальных собственников квартир, которые не подозревали, что их объявления используют мошенники. На сегодняшний день сотрудники полиции уже установили около 50 потерпевших, которые стали жертвами обмана.

Как уточнили в главке, схему организовали двое челябинцев, отец и сын 1965 и 1998 годов рождения, которые зарегистрировали агентство недвижимости на подставное лицо. Также они вовлекли в преступную деятельность еще трех местных жительниц.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один из участников преступной группы водворен в СИЗО, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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В Челябинске задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), фиктивно сдававшей элитное жилье. Группу организовали отец и сын. Об этом URA.RU 4 сентября сообщили в пресс-службе областного полицейского главка. «В интернете от имени агентства недвижимости размещались объявления о сдаче в аренду элитных квартир со стоимостью ниже среднерыночной — от пяти до шести тысяч рублей в месяц. Самих квартир не существовало, а их фотографии были фальшивые. Клиентов приглашали в офис для назначения даты осмотра квартиры и внесения задатка. Как только клиент звонил мнимому собственнику, ему переносили дату и время осмотра квартиры, а затем отключали абонентский номер», — сообщили в пресс-службе ведомства. После этого подключался еще один участник ОПГ, который звонил квартиросъемщику и уточнял, как прошел просмотр квартиры. Услышав, что осмотра не состоялось, он убеждал клиента посмотреть другие варианты. Это были объявления реальных собственников квартир, которые не подозревали, что их объявления используют мошенники. На сегодняшний день сотрудники полиции уже установили около 50 потерпевших, которые стали жертвами обмана. Как уточнили в главке, схему организовали двое челябинцев, отец и сын 1965 и 1998 годов рождения, которые зарегистрировали агентство недвижимости на подставное лицо. Также они вовлекли в преступную деятельность еще трех местных жительниц. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Один из участников преступной группы водворен в СИЗО, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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