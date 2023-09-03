В Екатеринбурге десяток людей отхлестали вениками

В Екатеринбурге выбрали лучшего банщика

Тагильчанин стал лучшим уральским банщиком Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге третьего сентября на открытом чемпионате по банному мастерству определили лучшего парильщика. Участники соревнований отхлестали вениками 12 человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Соревнования устроила недавно созданная «Уральская банная гильдия». В них приняли участие 12 представителей spa-индустрии из банных комплексов «Три Богатыря», «Баден-Баден», «Сандуны-Урал», «Чапаевские бани», «Кудесы» и других. Причем в состязаниях участвовали как мужчины, так и женщины. Они отхлестали вениками 12 моделей, чтобы те могли оценить качество парения.

Оценка моделей попадала на стол экспертам банного мастерства, которые выносили окончательный вердикт. В частности, среди их требований было использование участниками наиболее грамотных техник парения с элементами шоу, при этом оно обязательно должно было отвечать требованиям техники безопасности. Выиграл состязания Александр Колымин из Нижнего Тагила.

Он рассказал, что работает парильщиком в комплексе «Кудесы» уже три года. До перехода в профессионалы был любителем бани, но потом решил сделать это своим главным занятием. Все это время постоянно принимал участие в соревнованиях для совершенствования своих навыков.

«Чемпионаты мне помогают мобилизовать собственные ресурсы, стараюсь как можно чаще выступать на соревнованиях. Такие мероприятия позволяют повысить компетентность в банном мастерстве», — сказал корреспонденту URA.RU Александр Колымин.

Для участников состязаний также провели семинар по теме «Групповое и семейное парение». Эксперт Василий Ляхов, который парил олигарха Романа Абрамовича, научил, как оказывать качественные банные услуги для групп численностью до 30 человек.