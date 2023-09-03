Мошенники придумали новую схему развода екатеринбуржцев

Мошенники грозят коммерсантам проверкой и вымогают деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До Свердловской области докатилась волна нового вида мошенничества. Так, аферисты звонят коммерсантам от имени Роспотребнадзора, сообщают о внезапной проверке и вымогают деньги. Об этом URA.RU рассказал владелец екатеринбургской кофейни Виктор Глушенков, который столкнулся с уловками жуликов.

«В нашу кофейню позвонила женщина, которая представилась сотрудницей Роспотребнадзора и сообщила о срочной проверке на следующий день. Мол, проверка всей сети общепита, прежде всего будут обращать внимание на уголок потребителя. Она назвала перечень документов, которые там должны быть, и я ответил, что с этим все в порядке», — рассказал Глушенков.

Собеседница уточнила у предпринимателя, представлены ли документы в книжном варианте или распечатаны на бумаге. Узнав, что распечатаны, дама заявила, что это незаконно, и надо купить книги, иначе за каждый документ оформят штраф.

«Она тут же предложила купить книги у них, и мне вскоре перезвонила другая женщина — „юрист Роспотребнадзора“. Она, в свою очередь, предложила доставить нужную литературу курьером, продиктовала реквизиты, куда направить деньги. Я уже начал подозревать, что это мошенники, и предложил приехать самому. Она заявила, что у них нет склада и бросила трубку», — продолжил мужчина.

По его словам, сумма, которую пытались отжать аферисты, невелика — порядка 3-5 тысяч. Однако, учитывая, что точек общепита в регионе очень много, у них могла получиться довольно крупная сумма за мифические документы.

«Я навел справки через знакомых, оказывается, в других регионах уже сталкивались с подобным. Например, у моей сестры бизнес в Челябинске. Ей также сообщили о проверке, она перечислила деньги за книги, но их никто не привез», — добавил Глушенков.

Корреспондент позвонил по телефонам, с которых звонили предпринимателю. На звонки никто не ответил.

«Управление Роспотребнадзора не занимается продажей товаров, не оказывает коммерческие услуги. В случае поступления таких предложений, рекомендуем фиксировать звонки, переписки со злоумышленниками и обращаться в правоохранительные органы», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь свердловского ведомства Наталия Лукьянцева.