В центре Челябинска перекроют движение для празднования Дня города

В Челябинске 9 и 10 сентября перекроют часть проспекта Ленина. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании мэрии.
«В связи с проведением всероссийского марафона 10 сентября с 6:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина от улиц Цвиллинга до Лесопарковой. 9 сентября будет закрыто движение транспорта для запуска праздничного фейерверка», — пояснил Авдеев.
Мэр города Наталья Котова распорядилась, чтобы схемы ограничения движения в дни проведения марафона и салюта были опубликованы. Также жители должны быть проинформированы об изменениях маршрутов общественного транспорта.
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