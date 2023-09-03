В центре Челябинска перекроют движение для празднования Дня города

04 сентября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Движение транспорта будут закрывать для проведения марафона и запуска салюта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске 9 и 10 сентября перекроют часть проспекта Ленина. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании мэрии. «В связи с проведением всероссийского марафона 10 сентября с 6:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина от улиц Цвиллинга до Лесопарковой. 9 сентября будет закрыто движение транспорта для запуска праздничного фейерверка», — пояснил Авдеев. Мэр города Наталья Котова распорядилась, чтобы схемы ограничения движения в дни проведения марафона и салюта были опубликованы. Также жители должны быть проинформированы об изменениях маршрутов общественного транспорта.

В Челябинске 9 и 10 сентября перекроют часть проспекта Ленина. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании мэрии. «В связи с проведением всероссийского марафона 10 сентября с 6:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина от улиц Цвиллинга до Лесопарковой. 9 сентября будет закрыто движение транспорта для запуска праздничного фейерверка», — пояснил Авдеев. Мэр города Наталья Котова распорядилась, чтобы схемы ограничения движения в дни проведения марафона и салюта были опубликованы. Также жители должны быть проинформированы об изменениях маршрутов общественного транспорта.