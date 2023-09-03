03 сентября 2023

В центре Челябинска перекроют движение для празднования Дня города

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
Движение транспорта будут закрывать для проведения марафона и запуска салюта Фото:

В Челябинске 9 и 10 сентября перекроют часть проспекта Ленина. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании мэрии.

«В связи с проведением всероссийского марафона 10 сентября с 6:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина от улиц Цвиллинга до Лесопарковой. 9 сентября будет закрыто движение транспорта для запуска праздничного фейерверка», — пояснил Авдеев.

Мэр города Наталья Котова распорядилась, чтобы схемы ограничения движения в дни проведения марафона и салюта были опубликованы. Также жители должны быть проинформированы об изменениях маршрутов общественного транспорта.

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В Челябинске 9 и 10 сентября перекроют часть проспекта Ленина. Об этом сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании мэрии. «В связи с проведением всероссийского марафона 10 сентября с 6:00 будет ограничено движение по проспекту Ленина от улиц Цвиллинга до Лесопарковой. 9 сентября будет закрыто движение транспорта для запуска праздничного фейерверка», — пояснил Авдеев. Мэр города Наталья Котова распорядилась, чтобы схемы ограничения движения в дни проведения марафона и салюта были опубликованы. Также жители должны быть проинформированы об изменениях маршрутов общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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